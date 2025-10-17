Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
17 октября 2025 в 11:06

«Трамп ничего не решает»: Алаудинов об обещаниях президента США

Алаудинов: Трамп работает в интересах транснациональных корпораций

Апти Алаудинов Апти Алаудинов Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Замначальника Главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-лейтенант Апти Алаудинов в интервью NEWS.ru назвал президента США Дональда Трампа несамостоятельным политиком. По мнению Алаудинова, Трампом управляют лидеры транснациональных корпораций, сам же он не принимает решений.

Вот Владимир Владимирович Путин — величайший политик. Он абсолютно несгибаем. Трамп же не решает ничего. Он всего лишь озвучивает интересы транснациональных корпораций. Мы должны это понимать, — подчеркнул командир спецназа «Ахмат».

Он также не поверил в добрые намерения президента США, пообещавшего примирить Израиль и Палестину. По мнению Алаудинова, это не более чем очередная многоходовка в интересах американских капиталов.

Идет какой-то договорняк между Израилем и Палестиной. Вы думаете, они собираются прекратить войну? Нет, конечно. Трампу нужно помочь Израилю выйти из этой ситуации, не уронив чести. Как вытащил из ситуации с Ираном. Сразу же прибежал Трамп, для того, чтобы спасти Израиль. С Палестиной то же самое, — предположил собеседник.

Алаудинов выразил мнение, что Трамп как раз провоцирует конфликты буквально по всему земному шару. Поэтому ошибочно надеяться, будто захочет принести мир и в нашу страну, пояснил командир спецназа «Ахмат».

Каждый шаг, где пытается участие принимать Трамп, приводит к кровопролитию и закладывается на будущее новая война. И нам он не друг. Если и заключать мирное соглашение, то только на условиях России, с кем бы то ни было, — резюмировал боевой генерал.

Ранее стало известно, что президент США Дональд Трамп намерен создать фонд помощи Украине за счет доходов от пошлин против КНР. Речь идет о тарифах в размере 500% на китайские товары.

Заслуженный военный летчик РФ генерал-майор Владимир Попов выразил мнение, что Трамп может попытаться вразумить президента Украины Владимира Зеленского на предстоящей встрече в Белом доме. По словам Попова, американский лидер осознает, что геополитическая ситуация обостряется с каждой минутой.

