Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
16 октября 2025 в 07:00

«Обстановка накаляется»: назван возможный мотив встречи Трампа с Зеленским

Генерал Попов: Трамп может попытаться вразумить Зеленского

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: Shawn Thew/Pool via CNP/Keystone Press Agency

Президент США Дональд Трамп может попытаться вразумить украинского коллегу Владимира Зеленского на предстоящей встрече в Белом доме, заявил NEWS.ru заслуженный военный летчик РФ генерал-майор Владимир Попов. По его словам, американский лидер осознает, что геополитическая ситуация обостряется с каждой минутой.

Это прелюдия третьей мировой войны. Не исключено, что о превентивном ударе России предполагает и Трамп, и он хотел бы это обсудить с Зеленским, чтобы охладить горячую голову бестолкового президента Украины. Обстановка накаляется с каждой минутой все сильнее и сильнее. И это объясняется тем, как непоследовательно себя ведет Трамп. Сначала благополучно разговаривал с Владимиром Путиным (президент России. — NEWS.ru) на Аляске, и вдруг такие выкрутасы. Вероятно, что он все-таки больше живет эмоциями, а не здравым смыслом, не головой и не рассуждениями, — подчеркнул Попов.

Ранее политолог-американист Малек Дудаков заявил, что Трамп стремится отстранить Зеленского от его должности. По его мнению, американский лидер хочет заменить нынешнего украинского президента на более податливую фигуру, которая будет более склонна к сотрудничеству с Россией в рамках переговоров.

США
Украина
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Максим Кирсанов
М. Кирсанов
Наталья Наволоцкая
Н. Наволоцкая
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Как правильно закаляться: полное руководство для начинающих
Стоимость золота обновила исторический рекорд
«Китай отвергает»: Пекин ответил на призыв Трампа по нефти из России
Раскрыта причина пожара под Красноярском, где погибли мать и ее сын
В аэропортах США и Канады внезапно прозвучали аудио с восхвалением ХАМАС
В России хотят расширить список опасных пород собак
Полиция поймала мужчину, который три года питался людьми
В некоторых районах Москвы зафиксировали ночные заморозки
ДТП 2022 года с участием полицейского в Краснодаре признали терактом
Раскрыта баснословная сумма ущерба по делу экс-замглавы минстроя ДНР
40 тысяч на двоих: куда поехать зимой в РФ — самые интересные направления
Черная дыра для ВСУ, эпидемия косит бойцов: новости СВО к утру 16 октября
Два несовершеннолетних в Приморье заразились опасной инфекцией
Совет судей России утвердил отставку Момотова
Власть в Константиновке целиком перешла в руки украинских военных
Следователи разберутся в причинах аварии с участием автобуса в Приамурье
Россияне признались, людей с какой зарплатой они считают бедняками
У пьяных водителей начнут изымать автомобили
Карта атак БПЛА ВСУ на регионы РФ на 16 октября: инфографика
Свыше 50 дронов устроили налет на Россию посреди ночи
Дальше
Самое популярное
Курица по-капитански без майонеза — вкуснее мяса по-французски: даже с грудкой будет сочно
Общество

Курица по-капитански без майонеза — вкуснее мяса по-французски: даже с грудкой будет сочно

Теперь крабовые палочки готовлю только так: сырно-чесночная вкуснятина на закуску
Общество

Теперь крабовые палочки готовлю только так: сырно-чесночная вкуснятина на закуску

Этот сладко-острый соус из перцев сметают со стола быстрее, чем кетчуп: и к мясу, и к сыру
Общество

Этот сладко-острый соус из перцев сметают со стола быстрее, чем кетчуп: и к мясу, и к сыру

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.