Президент США Дональд Трамп может попытаться вразумить украинского коллегу Владимира Зеленского на предстоящей встрече в Белом доме, заявил NEWS.ru заслуженный военный летчик РФ генерал-майор Владимир Попов. По его словам, американский лидер осознает, что геополитическая ситуация обостряется с каждой минутой.

Это прелюдия третьей мировой войны. Не исключено, что о превентивном ударе России предполагает и Трамп, и он хотел бы это обсудить с Зеленским, чтобы охладить горячую голову бестолкового президента Украины. Обстановка накаляется с каждой минутой все сильнее и сильнее. И это объясняется тем, как непоследовательно себя ведет Трамп. Сначала благополучно разговаривал с Владимиром Путиным (президент России. — NEWS.ru) на Аляске, и вдруг такие выкрутасы. Вероятно, что он все-таки больше живет эмоциями, а не здравым смыслом, не головой и не рассуждениями, — подчеркнул Попов.

Ранее политолог-американист Малек Дудаков заявил, что Трамп стремится отстранить Зеленского от его должности. По его мнению, американский лидер хочет заменить нынешнего украинского президента на более податливую фигуру, которая будет более склонна к сотрудничеству с Россией в рамках переговоров.