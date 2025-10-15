Названа конечная задача Трампа в конфликте на Украине

Глава Белого дома Дональд Трамп ставит перед собой задачу отстранить от должности президента Украины Владимира Зеленского, заявил NEWS.ru политолог-американист Малек Дудаков. По его словам, американский лидер намерен привести к власти более сговорчивую кандидатуру в контексте переговоров с Россией.

Что касается давления на Зеленского, то оно, безусловно, будет продолжаться. Я думаю, что даже если ему пообещают предоставить ракеты Tomahawk, то условия будут очень жесткими как политически, так и военно-технически. В этой связи я полагаю, что Украине стоит ожидать усиления давления со стороны Трампа. Конечная задача президента США — отстранить Зеленского от власти и привести к власти кого-то более управляемого, кто будет готов подписывать любые соглашения, заключенные американцами с Россией, — высказался Дудаков.

Ранее военный обозреватель Виктор Баранец заявил, что Трамп может передать Украине ракеты Tomahawk для того, чтобы повысить свой рейтинг среди избирателей и укрепить отношения с союзниками. Также, по его словам, одна из причин — испытание наземной платформы для этих ракет.