Названа причина, по которой Трамп может передать Tomahawk Украине Полковник Баранец: Трамп может передать ракеты Tomahawk ВСУ ради рейтингов

Президент США Дональд Трамп может передать ракеты Tomahawk Украине, чтобы поднять свой рейтинг среди избирателей и союзников, считает военный обозреватель «Комсомольской правды» полковник в отставке Виктор Баранец. По его словам, переданным KP.RU, еще одна причина — испытания наземной платформы для этих снарядов.

Показать внутренней Америке и союзникам, какой он крутой и решительный, и таким образом взбодрить свои рейтинги. <…> С моря Tomahawk США много раз уже запускали. А вот с земли пока ни разу. И именно сейчас в США идут испытания сухопутной платформы для запуска Tomahawk, — рассказал Баранец.

Ранее политолог-американист Малек Дудаков допустил, что Трамп может передать ракеты Tomahawk Украине в обмен на доказательства коррупционных действий, связанных с экс-главой Белого дома Джо Байденом. По словам эксперта, американский лидер будет готов поддерживать контакты с украинской стороной из личных соображений.