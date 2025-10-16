Стало известно, за счет каких денег Трамп может оказать помощь Украине

Президент США Дональд Трамп намерен создать фонд помощи Украине за счет доходов от пошлин против КНР, сообщила газета The Telegraph. Речь идет о тарифах в размере 500% на китайские товары.
Как отметила газета, Трамп поручил министру финансов США Скотту Бессенту представить европейским странам план по введению крупных пошлин против Китая. При этом Вашингтон введет эти тарифы в том случае, если данную меру поддержат другие государства.
Ранее Трамп допустил возможность обсуждения с украинским коллегой Владимиром Зеленским перспектив наступательных действий. Глава государства подтвердил, что изучает различные варианты военной помощи Украине, помимо рассматриваемых поставок ракет Tomahawk.
Кроме того, президент США объявил о намерении рассмотреть вопрос о предоставлении Украине дальнобойных вооружений. Решение будет принято в будущем после соответствующего анализа всех обстоятельств.
В свою очередь глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Москва попросила Вашингтон объяснить публикации о предоставлении Киеву данных разведки для ударов по объектам энергетики. По его словам, далеко не все из таких «ударов в колокол» со стороны СМИ подтверждаются.