16 октября 2025 в 10:58

Стало известно, за счет каких денег Трамп может оказать помощь Украине

Telegraph: Трамп намерен создать фонд помощи Украине за счет пошлин против Китая

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: CNP/AdMedia/Global Look Press

Президент США Дональд Трамп намерен создать фонд помощи Украине за счет доходов от пошлин против КНР, сообщила газета The Telegraph. Речь идет о тарифах в размере 500% на китайские товары.

Как отметила газета, Трамп поручил министру финансов США Скотту Бессенту представить европейским странам план по введению крупных пошлин против Китая. При этом Вашингтон введет эти тарифы в том случае, если данную меру поддержат другие государства.

Ранее Трамп допустил возможность обсуждения с украинским коллегой Владимиром Зеленским перспектив наступательных действий. Глава государства подтвердил, что изучает различные варианты военной помощи Украине, помимо рассматриваемых поставок ракет Tomahawk.

Кроме того, президент США объявил о намерении рассмотреть вопрос о предоставлении Украине дальнобойных вооружений. Решение будет принято в будущем после соответствующего анализа всех обстоятельств.

В свою очередь глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Москва попросила Вашингтон объяснить публикации о предоставлении Киеву данных разведки для ударов по объектам энергетики. По его словам, далеко не все из таких «ударов в колокол» со стороны СМИ подтверждаются.

