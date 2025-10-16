Трамп туманно объяснил, что обсудит с Зеленским на переговорах

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп допустил возможность обсуждения с украинским коллегой Владимиром Зеленским перспектив наступательных действий. Американский политик подтвердил, что изучает различные варианты военной помощи Украине, помимо рассматриваемых поставок ракет Tomahawk.

Соответствующее заявление американский лидер сделал в ходе совместной пресс-конференции с директором ФБР Кэшем Пателом. Он ответил на вопросы журналистов о возможном расширении военной поддержки.

Мне нужно будет принять решение на этот счет, — подчеркнул Трамп.

Глава Белого дома также обратил внимание на возможное изменение характера боевых действий. Он отметил, что украинская сторона демонстрирует намерение перейти к наступательным операциям.

Москва последовательно предупреждает о последствиях поставок Киеву высокоточного оружия. Президент РФ Владимир Путин указывал, что применение ракет Tomahawk потребует непосредственного участия американских военных специалистов и приведет к качественно новой стадии эскалации. Зеленский, предположительно, рассчитывает получить это оружие, чтобы вовлечь США в прямой конфликт с Россией.

До этого Трамп объявил о намерении рассмотреть вопрос о предоставлении Украине дальнобойных вооружений. Решение будет принято в будущем после соответствующего анализа всех обстоятельств.