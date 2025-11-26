День матери
26 ноября 2025 в 05:25

«Баланс»: Хилькевич раскрыла свой секрет успешной многодетной мамы

Хилькевич: секрет материнства в балансе между любовью и соблюдением правил

Анна Хилькевич Анна Хилькевич Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Актриса и телеведущая Анна Хилькевич на мероприятии Celebrity party Woman.ru призналась корреспонденту NEWS.ru, что быть многодетной мамой очень сложно. По ее словам, в каждой семье свои правила воспитания детей. Ей самой приходится быть строгой.

В моей семье мне, к сожалению, приходится быть строгой мамой, а папа просто любит наших девочек. Главное — найти этот баланс между любовью и соблюдением тех самых границ, которые так нужны, — отметила актриса.

Как считает Хилькевич, для многодетной мамы очень важно следить за своим состоянием и находить время для себя. Она также предложила не взваливать все на свои плечи.

Я иногда провожу свое время с семьей без помощи нянь, без бабушек, и же на третий день начинает дергаться глаз. Поэтому максимально прибегайте к помощи окружающих и никогда от нее не отказывайтесь, — посоветовала телеведущая.

Ранее Хилькевич заявила, что после ссор с супругом первой идет на примирение. Знаменитость уже 10 лет состоит в браке с бизнесменом Артуром Мартиросяном и воспитывает троих детей. Актриса призналась, что им с супругом не всегда удается найти время, чтобы побыть только вдвоем. Она добавила, что в моменты, когда они с мужем чувствуют, что отдаляются друг от друга, помогает совместный досуг.
