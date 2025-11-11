Хилькевич призналась, как справляется со сложностями в браке Актриса Хилькевич призналась, что после ссор с мужем первой идет на контакт

Актриса Анна Хилькевич заявила в беседе с «Леди Mail», что после ссор с супругом первой идет на примирение. Знаменитость уже 10 лет состоит в браке с бизнесменом Артуром Мартиросяном и воспитывает троих детей.

Я легко могу сказать: «Да ладно тебе, давай не будем», а супругу на это потребуется больше времени. Так что чаще первой на примирение иду я. У нас были кризисы, когда мы друг друга не понимали, раздражали. Но ниточка, связывающая нас, никогда не обрывалась — это главное, — рассказала Хилькевич.

Актриса призналась, что им с супругом не всегда удается найти время, чтобы побыть только вдвоем. Она добавила, что в моменты, когда они с мужем чувствуют, что отдаляются друг от друга, помогает совместный досуг.

Ранее модель Оксана Самойлова подтвердила свой серьезный настрой на развод с рэпером Джиганом (настоящее имя — Денис Устименко-Вайнштейн) после долгих лет совместной жизни. Имущество супруги будут делить по брачному договору.