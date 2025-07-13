Шоу «Большой куш. Бангкок», третий выпуск: участники, кто выбыл 13 июля

На телеканале ТНТ состоялся третий выпуск нового шоу «Большой куш. Бангкок». Кто в нем участвовал и кто выбыл 13 июля?

Что известно о шоу «Большой куш. Бангкок», участники

Ведущими нового реалити-шоу выступили комик и резидент Comedy Club Павел Воля и его супруга Ляйсан Утяшева, съемки проходили в Бангкоке.

Участниками «Большого куша» стали 12 звездных пар: рэпер Джиган и его супруга Оксана Самойлова, боец Василий «Пельмень» Камоцкий и пауэрлифтер Кирилл Сарычев, двукратная чемпионка мира по гимнастике и телеведущая Анжелика Стубайло и актриса Мария Кравченко, актриса Анна Хилькевич и ее супруг Артур Мартиросян, рэпер ST и его жена — телеведущая Ассоль Васильева, комики Евгения Искандарова и Дмитрий Кожома, певцы Анатолий Цой и KAYA, блогеры Эвелина Тарханова, известная как Лунаком, и Янчик, актер Владимир Селиванов и его жена — блогер Алекса Селиванова, блогеры Айза и Наташа Гасанханова, певец Тимур Родригез и его девушка — актриса Екатерина Кабак, боксеры Константин Цзю и Денис Лебедев.

Участники приезжают в Таиланд и становятся обладателями чемодана — по одному на каждую пару. В одном из кейсов находится выигрыш в размере 10 млн рублей, в другом — черная метка. В конце каждого выпуска происходит обмен чемоданами. Пара, у которой по окончании испытания будет чемодан с деньгами, может решить, кому именно отдать черную метку и исключить из шоу.

Задания предполагают состязания на выносливость, силу, сообразительность и хитрость. Некоторые составлены так, что помимо интеллекта и физических способностей можно проверить личностные качества и устойчивость психики участников.

В рамках первого выпуска никто не выбыл. Эпизод завершился встречей Джигана и Самойловой с ST и его супругой с целью договориться о тайном сотрудничестве.

Во втором выпуске проект покинули Лунаком и Янчик.

Джиган и Оксана Самойлова Фото: ТНТ

Как прошел третий выпуск, кто выбыл

Во втором выпуске после финального обмена чемоданами Камоцкий и Сарычев стали обладателями того самого чемодана с деньгами. Поэтому, по правилам проекта, именно они должны были подбросить в сегодняшнем выпуске одной из пар участников чемодан с черной меткой. Такими «счастливчиками» стали Искандарова и Кожома.

В первом испытании, где нужно было посчитать стоимость ракушек разного номинала, победили Хилькевич с Мартиросяном, получив право обмена чемоданами. Они догадались, что черная метка у Евгении и Дмитрия, и произвели с ними скрытый обмен чемоданами, забрав черную метку себе.

Большое испытание «Стояние на столбе» снова выиграли Анна и Артур. А на финальном вечернем обмене чемоданами они решили вручить черную метку Кравченко и Стубайло, которые уже знали, что именно в этом чемодане: об этом им рассказала Искандарова сразу после скрытого обмена чемоданами с Хилькевич. Так что 13 июля проект покинули Мария Кравченко и Анжелика Стубайло.

А чемодан с деньгами теперь у ST и Ассоль, им решать, кому подкинуть чемодан с черной меткой в следующем выпуске.

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