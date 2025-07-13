Проблемы с позвоночником, мнение об СВО, Госдума: как живет Анна Снаткина

Актрисе Анне Снаткиной, наиболее известной по сериалу «Татьянин день», 13 июля исполнилось 42 года. Как живет артистка, что говорила об СВО, что известно о ее проблемах со здоровьем?

Чем известна Снаткина

Снаткина родилась 13 июля 1983 года в Москве в семье авиастроителей. Ее отец, Алексей Владимирович, — один из конструкторов летательного аппарата «Буран». Мать, Елена Михайловна, преподавала в МАИ.

С 4 до 17 лет Снаткина занималась спортивной гимнастикой и спортивной аэробикой, в дальнейшем в первом виде она стала кандидатом в мастера спорта, во втором — мастером спорта.

В 10-м классе она начала заниматься на подготовительных курсах в Театральном училище имени Щукина, в 11-м — во ВГИКе. После школы Снаткина сдала экзамены во ВГИКе и в институте физкультуры и поступила в оба вуза, но сделала выбор в пользу Института кинематографии.

После поступления Анна бросила спорт, что вскоре сказалось на ее здоровье.

«Нельзя было резко прекращать тренировки, что я сделала после поступления во ВГИК. В итоге один неловкий поворот — и я оказалась практически прикованной к кровати. Диагноз — межпозвонковая грыжа», — говорила актриса в 2017 году.

В 2003 году Снаткина впервые появилась на экране: ей досталась эпизодическая роль девушки Нины в сериале «Участок». В 2004-м она отметилась в сериалах «Боец» и «Московская сага», а также снялась в клипе Витаса на песню «Поцелуй длиною в вечность».

Широкую известность актриса получила в 2007 году, когда на «Первом канале» начал выходить сериал «Татьянин день» — российская адаптация колумбийской мелодрамы La Guerra de las Rosas («Война Роз»). Снаткина сыграла студентку Татьяну Разбежкину, приехавшую из Саратовской области в Москву.

Анна Снаткина Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

«Меня до сих пор на улице называют Татьяной, хотя со времени показа сериала „Татьянин день“ прошло 11 лет», — рассказала Снаткина в одном из своих интервью в 2019 году.

Позднее артистка появилась в лентах «Общая терапия», «Десантура», «Я не вернусь», «Полицейский участок», «Два холма» и других. В фильмографии Анны 71 работа.

В феврале 2025 года президент России Владимир Путин присвоил Снаткиной звание заслуженной артистки. Указ был опубликован на портале нормативно-правовых актов.

Зачем Снаткина баллотировалась в Госдуму, мнение об СВО

В 2016 году Снаткина баллотировалась в Госдуму от «Единой России», но не прошла. Артистка планировала заняться проблемами артистов после выхода на пенсию.

«Я всегда была борцом за справедливость. Мне кажется, необходимо поднять вопрос о ветеранах сцены. Это неправильно, когда люди с огромным опытом работы, выходя на пенсию, остаются невостребованными и оказываются запертыми в четырех стенах. Вот этим в первую очередь и хочу заняться в Думе», — сказала она.

Сейчас актриса не занимается общественной деятельностью и не комментирует политические события, включая тему спецоперации.

«У любого человека есть друзья, есть враги, и также это касается нашей великой могущественной страны. <...> Мне кажется, искусство должно быть вне политики», — сообщила Снаткина на ММКФ.

Супруг артистки Виктор Васильев в 2014 году посетил Киев и положительно высказался об Украине. Он участвовал в съемках передачи «Рассмеши комика».

«Я скажу вам как человек со стороны. Я считаю, что на Украине живут здравомыслящие умные люди, и мне кажется, что вы сумеете договориться. Я в этом более чем уверен, что у вас все будет лучше, чем было», — заявил он.

Виктор Васильев и Анна Снаткина Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Как сложилась личная жизнь Снаткиной

За петербургского актера и шоумена Снаткина вышла замуж в 2012 году. Васильев известен как экс-игрок КВН и ведущий телепрограммы Yesterday Live, на съемках которой и состоялось знакомство будущих супругов.

«Мы с Виктором очень близкие по духу люди, и это самое главное в отношениях. На многие вещи мы смотрим одинаково. Например, мы оба любим живопись, классическую музыку, особенно органную, отдыхать на природе и путешествовать», — призналась Анна в 2012 году.

Весной 2013 года у пары родилась дочь Вероника.

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