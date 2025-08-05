Союз Милф, иноагенты и Патрики: все об отсылках в «Двух холмах» к жизни

Союз Милф, иноагенты и Патрики: все об отсылках в «Двух холмах» к жизни

В онлайн-кинотеатрах вышла последняя серия третьего сезона сериала «Два холма». В острой иронической антиутопии о жизни мужчин и женщин-феминисток в условиях постапокалипсиса много отсылок к нашей современной реальности. NEWS.ru нашел и разобрал самые интересные.

О чем третий сезон «Двух холмов»

Мужчины (приматы) и женщины, лишившиеся дома в Двух холмах, перезимовали на одной из бывших станций метро Москвы. Вторые во главе с Еленой Зоевной (Анна Снаткина) скучают по цивилизации, комфорту и еде. Предводитель мужчин Барон (Владимир Епифанцев) делает вид, что все нормально.

Дмитрий Белоцерковский и Филипп Бледный Фото: START/Кинопоиск

Гера (Никита Кологривый) бесследно пропал, он пленен взбунтовавшимся искусственным интеллектом Ларисой. Над Юликом (Филипп Бледный), потерявшим память, все издеваются и используют его как бесплатную рабочую силу. Также в третьем сезоне появляется группа обиженных женщинами бывших Хранителей Семени, которую возглавляет Родитель № 1 (Илья Лыков), они создали для женщин трудовой концлагерь и мстят им за унижения в прошлой жизни.

Выясняется, что исчезновение мужчин на планете — результат заговора мирового правительства, клуба «Черный осьминог». Один из его представителей Анатолий живет на воздушном острове и создал свое государство. Коварный Толик по заданию мирового правительства спускается на землю, чтобы забрать у мужчин и женщин новый ИИ.

Патрики, инцелы и ЖЭТЛАГ

Сериал «Два холма» изначально использовал отсылки к реальности и к другим произведениям — фильмам, книгам, сериалам. Это делает его, с одной стороны, смешным и легким, а с другой стороны, актуальным.

В первой серии действие разворачивается в окрестностях станции метро «Козихинская», где приматы и женщины вместе зимовали. В столице нет такой станции метро, но есть Большой Козихинский переулок в Центральном административном округе в районе Патриарших прудов. Станция «Козихинская» — это не что иное, как отсылка к сердцу гламура — Патрикам, правда, в постапокалиптическом мире они выглядят иначе: самый пафосный район столицы зарос плющом.

Илья Лыков в сериале «Два холма» Фото: START

Секта обиженных мужиков во главе с Родителем № 1 (Илья Лыков) — это, конечно, намек на инцелов. Это взрослые мужчины, которые не могут найти себе сексуального партнера и вымещают собственные комплексы на ненависти к женщинам.

Клим называет представительниц слабого пола «вагиноносками» и «матриархавками». Он заставляет их встать на колени и извиняться перед мужчинами за то, что угнетали их, используя для размножения. Минута покаяния — это уже отсылка к событиям в американским Хьюстоне, где в 2020 году после убийства полицейскими Джорджа Флойда белые граждане встали на колени перед темнокожими и извинились за годы расизма и угнетения.

Клим отправляет женщин в женский трудовой лагерь — сокращенно ЖЭТЛАГ, аббревиатура которого похожа на ГУЛАГ. Но это место не похоже на знаменитую систему советских лагерей. В ЖЭТЛАГе женщины просто должны варить борщи для мужчин.

Вера Надеждовна (Светлана Камынина), кадр из трейлера к сериалу «Два холма» Фото: START/Кинопоиск

Бывшие Хранители Семени настолько очарованы идеей маскулинности, что снимают фильм «Слово мужика» по аналогии с нашумевшим сериалом Жоры Крыжовникова «Слово пацана. Кровь на асфальте». По иронии судьбы его режиссером выступает бывшая мэрка Вера Надеждовна (Светлана Камынина), которая прячется за накладными усами и носит мужской костюм.

Союз МИЛФ и Матушка Белоруссия

В девятой серии третьего сезона в гости к женщинам и приматам прибывают две делегации: делегация Союза МИЛФ, в которую входят Малайзия, Индокитай, Лаос и Филиппины, и делегация из Матушки Белоруссии. «Куда же без нее», — отмечает Барон. Здесь виден намек на современные политические отношения России: никаких США и Европы. И если партнеры из Азии, на которых делали большие ставки, обманывают с присущей им восточной хитростью, то матушки из Белоруссии оказываются надежными и честными партнерами.

Тема импортозамещения тоже нашла отражение в сериале. С помощью принтера Барон напечатал женщинам одежду, но она выглядят весьма удручающе. Патриотизм тоже прослеживается в сериале. Ия (Ольга Веникова) собирается с Юликом, Радой и Мэри в путешествие по странам Европодружбы (по аналогии с Евросоюзом), чтобы там родить и получить преференции, но передумывает, потому что это «не матриотично».

Кадр из сериала «Два холма» (Ольга Веникова) Фото: START/Кинопоиск

Проспект Дани Милохина, мутный тип и штрафы в каштанах

Рада, Юлик и новая героиня Мэри едут без беременной Ии. В Москве они отправляются в район Горбушки (знаменитый рынок у станции метро «Багратионовская», который был закрыт в 2001 году из-за изменений законодательства), который пережил Апокалипсис.

В сериале также есть упоминание вымышленного проспекта Дани Милохина и площади Никсель-Пиксель. Nixelpixel (включена Минюст РФ в список иноагентов) — российская феминистка и киберактивистка.

Интереснее всего создателям удалось обыграть фамилию другого блогера Юрия Дудя (внесен Минюстом РФ в список иноагентов). Когда приматы разоблачают Анатолия, точнее его очередной аватар (отсылка к фильму «Аватар» Джеймса Кэмерона), они решают его пытать. Один из приматов предлагает надуть Анатолия через заднее отверстие. Манипуляция весьма не новая, в романе Михаила Шолохова «Поднятая целина» цыгане-мошенники надували полудохлого коня через трубочку, чтобы придать ему товарный вид. И тут звучит коронная фраза: «Юрий будет дуть», она используется и звучит как речитатив в заставке к интервью в блоге иноагента Дудя.

Виктор Васильев (Барон), кадр из сериала «Два холма» Фото: START/Кинопоиск

Иноагентская тема в третьем сезоне представлена достаточно широко. В первых сериях, когда Барон противостоит лживому аватару Толика, обманувшему своими сладкими речами и феромонами женщин, он принимает новый закон: отныне Толик будет обязан перед любой фразой представляться «Я мутный тип» (читайте «иноагент»). Если он забывает сказать эту фразу, то платит штраф.

В «Двух холмах» есть местная валюта — каштаны. Помощник Барона Крыса (Андрей Скороход), пользуясь служебным положением, совершает коррупционный поступок, прибирает к рукам каштаны и закапывает на поле, чтобы обеспечить себя и своих потомков в будущем, но внезапно выпадает град из каштанов, и все его каштановые сбережения девальвируются.

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