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31 июля 2025 в 18:15

Деревянко стал любовником Гузеевой: новинки кино 31 июля — 6 августа

Кадр из сериала «Три сестры» Кадр из сериала «Три сестры» Фото: KION

В кинотеатрах с 31 июля: Борис Дергачев превращается в медведя, Пирс Броснан и Хелена Бонем Картер влюбляются, Сергей Гилев, Марина Ворожищева и Вильма Кутавичюте оказываются втянутыми в подпольную сеть пересадки органов, Лариса Гузеева заводит любовника. На Netflix стартуют два новых сериала — криминальная драма и ситком. NEWS.ru рассказывает о главных премьерах недели.

«Мой папа — медведь»

Премьера: 31 июля.

Где смотреть: в кинотеатрах.

В ролях: Ева Смирнова, Роман Курцын, Борис Дергачев, Андрей Пынзару, Александр Головин, Том.

Зачем смотреть: российская семейная комедия с элементами фэнтези.

Миша вместе с дочерью Машей переезжает в деревню, надеясь отдохнуть от городских бурь и личных неурядиц. Дом, унаследованный от предков, кажется тихой гаванью, но для городской Маши все вокруг чужое и скучное. Пока отец пытается устроить новую жизнь, судьба сталкивает его с медведем, и внезапно он сам становится частью дикой природы — в буквальном смысле. Отныне Маше предстоит научиться понимать и принимать нового папу, ведь именно от ее чувств, решимости и любви зависит, сможет ли он снова стать человеком.

«Письма о любви»

Премьера: 31 июля.

Где смотреть: в кинотеатрах.

В ролях: Пирс Броснан, Хелена Бонем Картер, Гэбриел Бирн, Донал Финн, Олуэн Фуэре, Мишель Люси, Имельда Мэй, Пэт Шорт, Норма Шиэн.

Зачем смотреть: ирландская мелодрама, экранизация бестселлера «Четыре письма о любви» писателя Нейла Уильямса, написавшего также сценарий для фильма.

Николас и Изабель живут на разных островах и никогда не встречались, но их жизни переплетаются невидимыми нитями: он — мечтатель, оставленный отцом-художником, она — юная девушка, отправленная в монастырскую школу после семейной трагедии. Через письма, случайные знаки и странные совпадения они постепенно приближаются друг к другу, хотя мир вокруг упорно старается разлучить их.

«Метка»

Премьера: 31 июля.

Где смотреть: Netflix.

В ролях: Лерато Мвелас, Бонко Хоза, Ама Камат, Джабулани Мтембу, Джерри Мофокенг.

Зачем смотреть: южноафриканский криминальный драматический сериал.

Охранница инкассаторской службы Бабалва оказывается на грани: ее маленькая дочь Палеса тяжело больна, а денег на спасение нет. Вместе с мужем Лунгиле она решается на отчаянный шаг — ограбление. Но тщательно продуманный план рушится из-за предательства. В одночасье Бабалва превращается из заботливой матери в хищницу, готовую на все, чтобы вытащить дочь с того света. Улица становится полем боя, а она сама — мишенью.

«Лиэнн»

Премьера: 31 июля.

Где смотреть: Netflix.

В ролях: Лиэнн Морган, Селия Уэстон, Райан Стайлз, Грэм Роджерс, Блейк Кларк, Энни Гонсалес, Ханна Пилкс, Альджерита Винн, Кристен Джонстон.

Зачем смотреть: американский многосерийный ситком от создателя «Теории большого взрыва».

Сериал рассказывает о женщине, чья тихая зрелая жизнь рушится в один момент: после тридцати трех лет брака муж уходит к другой. Все, что казалось героине прочным, трещит по швам. Однако она переживает предательство с чувством собственного достоинства и учится жить заново.

«Хирург»

Премьера: 31 июля.

Где смотреть: Иви.

В ролях: Сергей Гилев, Марина Ворожищева, Вильма Кутавичюте, Евгений Санников, Анна Завтур, Ростислав Бершауэр, Федор Федотов, Софья Аржаных, Мария Мацель, Вероника Зверева.

Зачем смотреть: российский многосерийный триллер.

В элитной частной клинике скрывается подпольная сеть незаконной трансплантологии, куда втягиваются люди с разными судьбами: амбициозный хирург, стремящийся спасти свои научные проекты, аспирантка, чьи чувства затмевают здравый смысл, и журналистка, отчаянно ищущая спасение от смертельного диагноза. Их объединяет не только место действия, но и моральный тупик, в котором каждому предстоит выбрать — стать добычей или охотником.

«Вождь войны»

Премьера: 1 августа.

Где смотреть: Apple TV+.

В ролях: Джейсон Момоа, Клифф Кертис, Темуэра Моррисон, Люсиан Бьюкенен, Маинеи Киминака, Джеймс Удом.

Зачем смотреть:

В XVIII веке, когда Гавайские острова разрывают междоусобные войны, судьба возвращает воина и аристократа Каиану домой. Видя, как распри ослабляют родную землю перед лицом колонизаторов, он становится движущей силой кровавой и долгой кампании по объединению королевств. Стратег, лидер и человек своего времени, Каиана ведет бойцов через десятилетия сражений — к решающей схватке, после которой над архипелагом впервые поднимается единая корона и начинается новая глава в истории Гавайев.

«Три сестры»

Премьера: 1 августа.

Где смотреть: Kion.

В ролях: Лариса Гузеева, Павел Деревянко, Юлия Александрова, Маруся Климова, Полина Гухман, Павел Попов, Александр Цыпкин, Валентин Анциферов, Павел Рязанов, Ася Громова.

Зачем смотреть: российский комедийный сериал с Ларисой Гузеевой и Павлом Деревянко в главных ролях.

В Нижнем Новгороде три сестры — Ирина, Ольга и Маша — мечтают вырваться в Москву, в новую жизнь, где, как им кажется, их ждет шанс на успех. Все упирается в мать — влиятельную владелицу ювелирного бизнеса, от которой они ждут поддержки. Но Татьяна внезапно возвращается из отпуска с молодым спутником и разрушает их планы, решив инвестировать в собственное счастье. Семейная драма разгорается с новой силой: наследство, предательства, старые обиды и внезапные откровения сталкивают всех в борьбе не только за деньги, но и за право быть услышанными.

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