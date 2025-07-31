Звезда «Дома-2» Меньщиков раскрыл детали знакомства Бородиной с мужем

Экс-участник телевизионного проекта «Дом-2» Степан Меньщиков в интервью NEWS.ru сообщил, что фактически свел вместе телеведущую Ксению Бородину с ее третьим мужем блогером Николаем Сердюковым. По словам Меньщикова, пара познакомилась на его музыкальном концерте.

Ксюша Бородина, кстати, познакомилась со своим мужем Николаем Сердюковым на моем концерте, там у них и завязался роман. И кто знает, возможно, благодаря тем песням, которые я исполнял, — заявил шоумен.

Ранее Меньщиков признался, что некоторое время назад по собственной воле отправился в рехаб в Таиланде. Основной целью, по его словам, он ставил не столько избавление от зависимостей, сколько полную переоценку своей жизни. Задуманное, по мнению собеседника, удалось осуществить.

Он также выразил мнение, что причиной одиночества певицы и телеведущей Ольги Бузовой является ее собственный характер женщины-праздника. Но мужчинам, считает шоумен, хочется видеть рядом с собой более спокойных спутниц.