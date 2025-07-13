Составлен список городов России, где пройдет парад в честь Дня ВМФ

В последнее воскресенье июля, 27 числа, по всей стране пройдет празднование Дня Военно-морского флота России. В каких городах состоится парад, где его отменили, какова история праздника?

Где может пройти парад в честь Дня ВМФ в 2025 году

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в начале июля заявил, что Кремль своевременно сообщит, какие мероприятия пройдут в рамках празднования Дня ВМФ.

«Мы проинформируем вас своевременно о том, какие мероприятия будут происходить в рамках празднования Дня Военно-морского флота», — сказал Песков.

На момент выхода публикации официальной информации о том, где пройдет парад, нет.

В местах базирования Северного, Тихоокеанского, Балтийского и Черноморского флотов, а также Каспийской флотилии 27 июля могут пройти военно-морские парады и военно-спортивные праздники. Главной площадкой праздника традиционно становится Санкт-Петербург. Обычно с 10:00 до 14:00 проходит главный парад военных судов, а с 22:00 до 23:30 время отдается вечерним праздничным мероприятиям.

Однако, как сообщила «Фонтанка» со ссылкой на несколько источников, в Петербурге отменили Главный военно-морской парад. Собеседники объяснили решение мерами безопасности.

По данным издания, подготовку к параду остановили в первых числах июля. Пешие расчеты прекратили тренировки на Сенатской площади, а корабли не выйдут ни в Неву, ни на Кронштадтский рейд. Также не состоится и авиационная часть.

В Петербурге запланированы только возложение венков с участием чиновников и концерт на Дворцовой площади, подчеркнула «Фонтанка». Официального подтверждения этой информации не было.

День ВМФ отмечают и другие крупные портовые города России. 27 июля должны пройти массовые мероприятия в Кронштадте, Севастополе, Владивостоке, Балтийске, Петропавловске-Камчатском и других городах.

В 2024 году морскую часть парада в Кронштадте отменили, несмотря на то что в город уже прибыли корабли. Их отправили обратно на военные базы Северного флота. Как будет в этом году, пока неизвестно.

Военнослужащие на параде, приуроченном к празднованию Дня Черноморского флота ВМФ России, в Севастополе, 2023 год Фото: Александр Полегенько/ РИА Новости

Порт базирования Балтийского флота традиционно в день ВМФ становится местом проведения военно-морского парада, начинается он в 10:00. Примерно в 12:00 на площади Балтийской славы обычно проходит праздничный концерт.

На главной военно-морской базе Черноморского флота в Севастополе, как можно предположить, в 2025 году, как и в 2024-м морская часть празднования также не состоится.

В Петропавловске-Камчатском празднование Дня ВМФ в прошлом году началась в 10:20 с возложения цветов к памятнику первого камчатского губернатора. Парад был запланирован на период с 10:40 до 12:00. После этого в городе обычно проводят концерт.

Где еще отменили парад в честь Дня ВМФ в 2025 году

Во Владивостоке в 2025 году не состоится парад кораблей, это официально подтвердила пресс-служба Тихоокеанского флота. Также праздничная программа в этот раз не будет включать салют и мероприятия на водной станции.

Несмотря на сокращенный формат, организаторы обещают, что праздник сохранит свою торжественность. Основными событиями станут церемония возложения венков и масштабный концерт с участием творческих коллективов ТОФ.

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