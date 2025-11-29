Орден «Материнская слава»: об истории советской награды и ее преемниках

С высокой наградой — орденом «Материнская слава» I степени — поздравляют сослуживцы Александру Дмитриевну Безверхнюю (в центре), 1984 год

Орден «Материнская слава» СССР представляет собой одну из наиболее значимых, но при этом недооцененных наград советского периода. Учрежденный в переломный момент Великой Отечественной войны, этот орден стал не просто знаком отличия, а инструментом государственной демографической политики, отражавшим стремление страны компенсировать чудовищные человеческие потери.

История учреждения ордена в послевоенном СССР

Решение об учреждении ордена было принято 8 июля 1944 года, когда исход войны уже не вызывал сомнений, но предстоящее восстановление страны требовало мощного демографического ресурса. Инициатива исходила лично от генерального секретаря ЦК ВКП(б) / КПСС Иосифа Сталина, понимавшего необходимость экстренных мер для стимулирования рождаемости.

Разработка дизайна награды была поручена коллективу художников Гознака под руководством Ивана Дубасова. Интересной особенностью стало то, что первоначальные эскизы содержали более сложную символику, но в окончательном варианте утвердили лаконичное и выразительное решение: красное знамя с надписью «Материнская слава», щиток с цифрой, указывающей на количество детей, и фигура матери с ребенком.

Первый указ о награждении вышел 6 декабря 1944 года, когда страна еще вела боевые действия на территории Европы. Это подчеркивало исключительную важность, которую придавало государство наградам многодетным матерям в СССР. В отличие от других наград, орден вручался не за единовременный подвиг, а за многолетний ежедневный труд материнства.

Орден «Материнская слава» I, II, III степени. Учрежден 8 июля 1944 года Фото: Д. Чернов / РИА Новости

Три степени ордена: за сколько детей давали

Система награждения была выстроена по четкой иерархической лестнице, где каждая степень ордена «Материнская слава» соответствовала количеству воспитанных детей:

I степень — за девять детей, выполнялась из серебра 925 пробы с золочением;

II степень — за восемь детей, изготавливалась из серебра 840 пробы с ограниченным золочением;

III степень — за семь детей, производилась полностью из серебра 840 пробы.

Уникальность системы заключалась в том, что награждение производилось последовательно — от низшей степени к высшей. Однако существовало важное правило: мать, уже имевшая орден младшей степени, не могла получить старшую при рождении следующих детей.

Особые условия касались учета детей: принимались во внимание не только рожденные, но и официально усыновленные, а также погибшие при исполнении воинского долга. Последнее условие было особенно актуально в послевоенные годы, когда многие матери потеряли сыновей на фронте.

Условия и правила награждения

Процедура награждения была строго регламентирована и требовала сбора многочисленных документов. Представление к ордену оформлялось по месту работы или через органы социального обеспечения, после чего направлялось в исполнительные комитеты местных советов.

Критерии отбора были достаточно жесткими:

Возраст последнего ребенка должен был составлять не менее одного года.

Все остальные дети должны были быть живы.

Исключения делались для детей, погибших при защите СССР или умерших от военных травм.

Учитывались только дети, воспитанные в соответствии с советскими моральными нормами.

Интересно, что лишение родительских прав или осуждение детей за тяжкие преступления могло стать основанием для отмены награждения. Таким образом, государство подчеркивало не только количественный, но и качественный аспект воспитания.

Финансовая сторона награждения также заслуживает внимания: помимо самого ордена, многодетные матери получали существенные денежные выплаты и льготы, что в условиях послевоенной разрухи имело практическое значение.

Работница швейной фабрики имени Володарского кавалер орденов Трудового Красного Знамени, «Знак Почета» и «Материнская Слава» Сугра Акперова среди детей и внуков, 1984 год Фото: Мамедов Агали/Фотохроника ТАСС

Известные кавалеры ордена и их истории

Первое награждение орденом «Материнская слава» состоялось 6 декабря 1944 года, тогда были награждены 74 матери. Из них орден I степени получила 21 женщина, орден II степени — 26 женщин, и орден III степени — 27 женщин. Первыми кавалерами ордена «Материнская слава» стали:

Орден «Материнская слава» I степени № 1 был вручен Марии Аксеновой, колхознице из Горьковской области, родившей и воспитавшей девятерых детей. Ее история типична для многих женщин в сельской местности, которые в тяжелых условиях военного времени не только растили детей, но и работали в колхозе.

Орден II степени № 1 получила продавщица магазина Евдокия Аввакумова, мать восьмерых детей. Этот пример показывает, что награда находила героинь не только среди крестьянок, но и среди горожанок, представительниц разных профессий.

Орден III степени № 1 был вручен домохозяйке Александре Андриевских, в семье которой было семеро детей. Ее награждение подчеркивает, что государство высоко ценило материнский труд, даже если женщина не была занята в общественном производстве.

Орден сегодня: память и коллекционная ценность

После распада СССР орден «Материнская слава» утратил официальный статус, но приобрел новую жизнь как объект коллекционирования и исторический артефакт. На современном коллекционном рынке сложилась интересная иерархия ценностей:

Наибольшую стоимость имеют ранние выпуски ордена I степени (1944–1956 гг.).

Экземпляры с документами ценятся на 30–40% выше.

Особый интерес представляют ордена с «историей» — документально подтвержденные судьбы награжденных.

Историческое значение ордена «Материнская слава» продолжает возрастать. Он остается не просто реликвией советской эпохи, а символом подвига миллионов женщин, сумевших в нечеловеческих условиях военного лихолетья и послевоенной разрухи сохранить и воспитать новое поколение граждан страны.

Большая семья Анны Николаевны Лопаткиной (нижний ряд, в центре) — многодетной матери, ветерана Курского завода «Аккумулятор» (ныне «Курский аккумуляторный завод»), героя Социалистического Труда Фото: Матори/РИА Новости

Продолжение традиции: орден «Родительская слава»

В современной России традиция награждения многодетных матерей была возрождена в 2008 году учреждением ордена «Родительская слава». Однако принципиальное отличие заключается в том, что теперь награждаются оба родителя. Новый орден был учрежден указом президента РФ от 13 мая 2008 года № 775, а первое награждение состоялось 4 января 2009 года. Торжественная церемония вручения прошла 13 января в Москве, в Большом Кремлевском дворце. В числе первых были восемь многодетных семей: Габсалямовы (Татарстан), Левкины (Москва), Максимовы (Якутия), Мальцевы (Курганская область), Новиковы (Санкт-Петербург), Осяк (Ростовская область), Поповы (Омская область) и Халиковы (Дагестан).

Стоит отметить, что сегодня эта награда вручается родителям или усыновителям, воспитавшим семерых и более детей. Награждение происходит, когда седьмому ребенку исполняется три года, и все дети должны быть гражданами России. Семья должна вести здоровый образ жизни, обеспечивать надлежащее воспитание, образование и развитие малышей, а также подавать пример в укреплении семейных ценностей. Для усыновителей обязательным условием является достойное воспитание усыновленных детей в течение периода, составляющего не менее пяти лет.

Региональные аналоги ордена «Материнская слава» существуют сегодня в 45 субъектах РФ. Например, в Республике Татарстан учреждена медаль «Ана даны — Материнская слава», а в Краснодарском крае — знак «Материнская слава Кубани».

