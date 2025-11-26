День матери
26 ноября 2025 в 05:00

Нутрициолог раскрыла недооцененные свойства куркумы

Нутрициолог Желянина: куркума укрепляет иммунитет и замедляет процессы старения

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Куркума способна укрепить иммунитет и замедлить процессы старения организма, заявила NEWS.ru нутрициолог Елена Желянина. По ее словам, эта специя особенно полезна в осенне-зимний период, поскольку помогает легче переносить инфекции. По ее словам, активное вещество куркумин обладает мощными противовоспалительными свойствами.

Уже более четырех тысяч лет куркума используется в восточной медицине и кулинарии. В осенне-зимний период специя особенно ценна: она помогает легче переносить инфекции, мягко согревает и поддерживает организм. Именно куркумин помогает снижать воспаление, но он действует мягче, чем популярные медицинские средства, без характерных побочных реакций. Также специя защищает клетки от свободных радикалов, замедляя процессы старения и поддерживая состояние кожи. Антиоксиданты укрепляют иммунитет и помогают организму противостоять сезонным нагрузкам, — пояснила Желянина.

Она добавила, что куркума не только стимулирует желчевыделение, но и помогает справиться со вздутием и тяжестью после еды. По словам специалиста, в рацион для детей специю можно вводить с двух или трех лет.

Детям специю можно вводить с двух или трех лет в небольших количествах. Добавки с куркумином обычно можно давать с семи лет, учитывая дозировку и переносимость, — резюмировала Желянина.

Ранее доцент кафедры биотехнологии и промышленной фармации РТУ МИРЭА Мария Золотарева рассказала, что в специях, продаваемых на развес, могут быть плесень и другие вредные бактерии. Она отметила, что дело не в качестве, а в способе хранения.

здоровье
болезни
нутрициологи
советы
Дмитрий Бугров
Д. Бугров
Наталья Наволоцкая
Н. Наволоцкая
