Стало известно, как полезная овсянка может нанести вред организму

Неправильное употребление овсянки может привести к проблемам с желудочно-кишечным трактом, заявила NEWS.ru нутрициолог Наталья Чаевская. Кроме того, по ее словам, при включении круп в рацион возникает риск развития аллергических реакций и непереносимости.

Овсянка, геркулес и подобные крупы являются популярными продуктами. Они богаты витаминами, минералами и клетчаткой, которые необходимы для здоровья. Но важно использовать их правильно, чтобы не привести к нежелательным последствиям. В первую очередь существует риск возникновения проблем с пищеварением и нарушения баланса микрофлоры кишечника. При резком введении в рацион могут быть вздутие живота, газообразование и дискомфорт. Избыточное употребление без достаточного количества воды может вызывать запоры, — предупредила Чаевская.

Она подчеркнула, что овсянка часто воспринимается как диетический продукт, однако ее употребление с сахаром, сиропами и высококалорийными добавками может привести к набору веса. Более того, по словам нутрициолога, люди с непереносимостью глютена могут испытывать ухудшение самочувствия при употреблении круп.

Овсяные хлопья быстрого приготовления содержат меньше полезных веществ и больше сахара. Их гликемический индекс высокий, что приводит к резким скачкам сахара и повышает риск развития инсулинорезистентности, — заключила Чаевская.

