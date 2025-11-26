День матери
Международный муниципальный форум стран БРИКС
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
26 ноября 2025 в 04:00

Стало известно, как полезная овсянка может нанести вред организму

Нутрициолог Чаевская: неправильное употребление овсянки грозит проблемами с ЖКТ

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Неправильное употребление овсянки может привести к проблемам с желудочно-кишечным трактом, заявила NEWS.ru нутрициолог Наталья Чаевская. Кроме того, по ее словам, при включении круп в рацион возникает риск развития аллергических реакций и непереносимости.

Овсянка, геркулес и подобные крупы являются популярными продуктами. Они богаты витаминами, минералами и клетчаткой, которые необходимы для здоровья. Но важно использовать их правильно, чтобы не привести к нежелательным последствиям. В первую очередь существует риск возникновения проблем с пищеварением и нарушения баланса микрофлоры кишечника. При резком введении в рацион могут быть вздутие живота, газообразование и дискомфорт. Избыточное употребление без достаточного количества воды может вызывать запоры, — предупредила Чаевская.

Она подчеркнула, что овсянка часто воспринимается как диетический продукт, однако ее употребление с сахаром, сиропами и высококалорийными добавками может привести к набору веса. Более того, по словам нутрициолога, люди с непереносимостью глютена могут испытывать ухудшение самочувствия при употреблении круп.

Овсяные хлопья быстрого приготовления содержат меньше полезных веществ и больше сахара. Их гликемический индекс высокий, что приводит к резким скачкам сахара и повышает риск развития инсулинорезистентности, — заключила Чаевская.

Ранее врач-гастроэнтеролог Владимир Тимшин порекомендовал при сезонных обострениях заболеваний желудочно-кишечного тракта питаться небольшими порциями каждые три-четыре часа. По его словам, последний прием пищи должен быть легким.

здоровье
нутрициологи
питание
продукты
Максим Кирсанов
М. Кирсанов
Наталья Наволоцкая
Н. Наволоцкая
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Польша отпустила диверсантов ВСУ: боятся выйти на Киев или самих себя?
Стало известно, как полезная овсянка может нанести вред организму
Очевидцы сообщили о мощных взрывах в Чебоксарах
Правительство Молдавии обвинили в кризисе страны
Диетолог поставила точку в споре, вредно ли есть перед телевизором
Биография, личная жизнь, лучшие роли: Максиму Аверину — 50
В Италии мигранты надругались над девушкой на глазах у жениха
Выход Польши из ЕС: кому от этого будет больнее — Варшаве или Брюсселю
Великобритания может усилить ПВО Украины
Названы размеры зарплат украинских мигрантов в Польше
Гороскоп 26 ноября: тренируемся, влюбляемся, помалкиваем
Сооснователь ЛУКОЙЛа продал свою долю в компании
Рискуют даже чистоплотные: как не заболеть педикулезом. Ликбез от врача
Грызня за наследство Жириновского: кому достались его квартира и деньги
Украинские БПЛА атаковали ряд стратегических объектов в ЛНР
Экс-замминистра обороны Иванов отдаст государству роскошный актив
Как родить пятерых детей и сохранить здоровье: советы многодетным мамам
Что подарить коллеге на «Тайного Санту»: советы и оригинальные идеи
Мирный план Трампа: последние новости, когда встреча с Путиным и Зеленским
Трамп рассказал о камнях преткновения в мирном плане США по Украине
Дальше
Самое популярное
Оливье с креветками — шикарный хит на Новый год: свежий взгляд на классику, который покорит всех. Секрет в соусе
Общество

Оливье с креветками — шикарный хит на Новый год: свежий взгляд на классику, который покорит всех. Секрет в соусе

Забудьте о сырниках: эти колечки нежнее и ароматнее! Медово-творожные кольца — простая и вкусная выпечка к чаю
Общество

Забудьте о сырниках: эти колечки нежнее и ароматнее! Медово-творожные кольца — простая и вкусная выпечка к чаю

Два яблока и немного муки — готовлю присканцы: украинские яблочные лепешки для завтрака или перекуса
Общество

Два яблока и немного муки — готовлю присканцы: украинские яблочные лепешки для завтрака или перекуса

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.