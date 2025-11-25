День матери
Международный муниципальный форум стран БРИКС
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
25 ноября 2025 в 22:32

«Он в прошлом»: Ермак оценил план США по урегулированию на Украине

Ермак категорически отверг план США по урегулированию на Украине из 28 пунктов

Андрей Ермак Андрей Ермак Фото: Lev Radin/Keystone Press Agency/Global Look Press
Читайте нас в Дзен

Глава офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак в беседе с порталом Axios отверг предложенный США план по урегулированию конфликта из 28 пунктов. По его словам, инициатива Вашингтона осталась в прошлом и является неприемлемой.

Я предлагаю забыть о 28 пунктах. Жизнь меняется так быстро, что сейчас, я думаю, он в прошлом, — заявил Ермак.

Политик также отметил, что одним из основных вопросов в обновленном проекте договоренностей были гарантии безопасности. Их якобы должны предоставить США и европейские партнеры Киева.

Ермак добавил, что гарантии должны быть «юридически обязательными». Он подчеркнул, что Киев не намерен исключать из конституции положение о приверженности к вступлению в Альянс. При этом он признал, что в реальности «Украина пока не в НАТО».

Ранее один из американских чиновников подтвердил, что Киев согласился с условиями потенциального мирного соглашения по урегулированию конфликта на Украине, предложенного США. Есть только несколько мелких деталей, которые нужно уладить, заключил источник.

Позже политолог-американист Малек Дудаков допустил, что Владимир Зеленский торопится с подписанием плана ради того, чтобы задобрить и склонить на свою сторону американского лидера Дональда Трампа. Он также предположил, что украинский президент в ближайшее время может отправиться в США.

США
Украина
Андрей Ермак
урегулирование
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Экс-чемпион UFC отметил день рождения Адама Кадырова в Грозном
«Главное — не доверять»: финансист о банках, мошенниках и мифах про деньги
«Он в прошлом»: Ермак оценил план США по урегулированию на Украине
Стаю голубей-киборгов успешно испытали в Москве
«Все в заднице»: Дитер Болен из Modern Talking в красках описал политику ЕС
Опубликованы кадры взрыва на телевизионной вышке в Киеве
Женщинам дали советы, как родить пятерых детей и сохранить здоровье
Раскрыто, кто мог возглавить делегацию РФ на возможной встрече в Абу-Даби
Орбакайте поделилась редкими кадрами с подросшей дочерью
В Таганроге снесут два дома после ночной атаки ВСУ
В Госдуме призвали с детства готовить мальчиков к будущему отцовству
«Покажи синяки»: мать Костылевой решила оправдаться перед Плющенко
Раскрыто, почему Зеленский спешит подписать невыгодный для него план Трампа
Porsche сбил ребенка на пешеходном переходе
Без света, заводов и складов БПЛА: Киев наказан за удар по мирным россиянам
Путин освободил от должности заместителя генпрокурора России
Скончалась пережившая две мировые войны черепаха Бабуля
Минобороны подняло в воздух стратегические ракетоносцы Ту-160
США, лечение зависимости, отказ выступать в РФ: как живет Александр Рыбак
Трамп сделал заявление о переговорах по Украине
Дальше
Самое популярное
Оливье с креветками — шикарный хит на Новый год: свежий взгляд на классику, который покорит всех. Секрет в соусе
Общество

Оливье с креветками — шикарный хит на Новый год: свежий взгляд на классику, который покорит всех. Секрет в соусе

Забудьте о сырниках: эти колечки нежнее и ароматнее! Медово-творожные кольца — простая и вкусная выпечка к чаю
Общество

Забудьте о сырниках: эти колечки нежнее и ароматнее! Медово-творожные кольца — простая и вкусная выпечка к чаю

Два яблока и немного муки — готовлю присканцы: украинские яблочные лепешки для завтрака или перекуса
Общество

Два яблока и немного муки — готовлю присканцы: украинские яблочные лепешки для завтрака или перекуса

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.