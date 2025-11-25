«Он в прошлом»: Ермак оценил план США по урегулированию на Украине Ермак категорически отверг план США по урегулированию на Украине из 28 пунктов

Глава офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак в беседе с порталом Axios отверг предложенный США план по урегулированию конфликта из 28 пунктов. По его словам, инициатива Вашингтона осталась в прошлом и является неприемлемой.

Я предлагаю забыть о 28 пунктах. Жизнь меняется так быстро, что сейчас, я думаю, он в прошлом, — заявил Ермак.

Политик также отметил, что одним из основных вопросов в обновленном проекте договоренностей были гарантии безопасности. Их якобы должны предоставить США и европейские партнеры Киева.

Ермак добавил, что гарантии должны быть «юридически обязательными». Он подчеркнул, что Киев не намерен исключать из конституции положение о приверженности к вступлению в Альянс. При этом он признал, что в реальности «Украина пока не в НАТО».

Ранее один из американских чиновников подтвердил, что Киев согласился с условиями потенциального мирного соглашения по урегулированию конфликта на Украине, предложенного США. Есть только несколько мелких деталей, которые нужно уладить, заключил источник.

Позже политолог-американист Малек Дудаков допустил, что Владимир Зеленский торопится с подписанием плана ради того, чтобы задобрить и склонить на свою сторону американского лидера Дональда Трампа. Он также предположил, что украинский президент в ближайшее время может отправиться в США.