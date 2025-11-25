Эрдоган назвал идеальную площадку для переговоров России и Украины Эрдоган предложил Стамбул для проведения переговоров России и Украины

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган вновь предложил провести переговоры между Россией и Украиной в Стамбуле, следует из распространенного департаментом коммуникаций турецкого лидера сообщения в соцсети X. Однако ясности по поводу проведения очередного раунда обсуждения процесса урегулирования конфликта пока нет.

Президент Эрдоган заявил, что Турция будет продолжать прилагать дипломатические усилия по содействию прямым контактам между сторонами с целью скорейшего достижения справедливого и прочного мира. Он отметил, что прямые переговоры между сторонами могут пройти в Стамбуле и что Турция поддерживает контакты с Украиной и Россией по этому вопросу, — говорится в публикации.

Как сообщил глава управления по коммуникациям администрации президента Турции Бурханеттин Дуран в интервью Anadolu Ajansı, Эрдоган, выступая на международном онлайн-саммите, подчеркнул, что Анкара и впредь намерена активно содействовать диалогу между сторонами. Во встрече, где обсуждались пути прекращения конфликта, участвовали представители 35 государств. Участники форума обменялись мнениями о мерах, необходимых для скорейшего достижения мира.

Ранее стало известно, что Эрдоган в телефонном разговоре с президентом РФ Владимиром Путиным пообещал, что Турция готова оказывать всяческое содействие переговорному процессу по урегулированию кризисной ситуации на Украине. По данным Кремля, лидеры обменялись мнениями по ситуации вокруг конфликта, в том числе в контексте американского мирного плана.