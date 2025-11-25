«Главное — не доверять»: финансист о банках, мошенниках и мифах про деньги

Каждый наш поход в банк, разговор по телефону или необдуманная покупка в кредит — это финансовый риск. Как отличить добросовестного сотрудника банка от того, кто хочет лишь выполнить план? Почему даже умные люди переводят миллионы мошенникам? И сколько денег нужно иметь на черный день? На эти и другие острые вопросы отвечает председатель комитета по повышению финансовой грамотности Ассоциации российских банков (АРБ) Максим Семов.

Как правильно общаться с банком

— Можно ли сегодня доверять советам сотрудников банка? Или их главная задача — выполнить план по продажам, а не помочь мне разобраться в финансах?

— Ваша главная задача — получить понятную и выгодную для вас услугу, а задача сотрудника — часто еще и выполнить план продаж. Поэтому главный принцип во взаимодействии с банком — не торопиться.

Пока каждая строчка в договоре не будет вам абсолютно понятна, ничего не подписывайте. К сожалению, истории, когда «консультант сказал одно, а на деле оказалось другое», до сих пор часты. Относитесь к словам сотрудника как к рекламе по телевизору. Это не значит, что он плохой человек: у него может быть плохое настроение или план продаж.

Принимайте во внимание только то, что напечатано на бумаге. Изучите договор, проверьте график платежей (если это кредит), убедитесь, что вас устраивают все условия, нет скрытых затрат. Обратите внимание на полную стоимость кредита. Если даже нумерация страниц в договоре «съехала» — не подписывайте, пока ее не исправят. Если банк не может справиться с подобной мелочью, стоит задуматься, нужен ли вам такой партнер.

— Сейчас многие берут несколько кредитов сразу. Есть ли простой и работающий способ для человека самостоятельно оценить, не является ли его долговая нагрузка чрезмерной?

— Если вы пришли за новым кредитом, когда у вас уже есть действующий, это тревожный сигнал. В идеале у человека должен быть один кредит, выплаты по которому не мешают ему жить.

Считается, что в среднем на выплаты должно уходить не более 20% от дохода. Но главный критерий — ваше финансовое самочувствие. Если вам начинает не хватать денег до зарплаты, вы вынуждены занимать у друзей или экономить на базовых вещах — на еде, лечении, необходимой одежде, — это признак серьезных проблем. Какое-то время можно потерпеть, но если ситуация повторяется из месяца в месяц, с этим нужно срочно что-то делать.

— Что, на ваш взгляд, является золотым минимумом финансовой подушки безопасности? И где ее лучше хранить?

— Золотой минимум — это сумма, которая позволит вам продержаться три месяца без дохода. По сути, это три ваши зарплаты. Расчет простой: считается, что за три месяца можно найти новую работу. Но людям старшего поколения, которым сложнее конкурировать на рынке труда, лучше иметь «подушку» на полгода. Конечно, в кризисной ситуации можно и нужно экономить, но ориентироваться стоит на трехмесячный минимум.

Где хранить? Самый безопасный, простой и ликвидный способ — это накопительный счет. На него начисляются проценты (сравнимые со вкладами), и снять деньги можно в любой момент без потерь. Имейте в виду страховую сумму Агентства по страхованию вкладов — сейчас это 1,4 млн рублей. В пределах этой суммы ваши деньги защищены. Если у вас больше, чтобы не потерять проценты при отзыве лицензии, лучше хранить средства в нескольких банках.

Как сегодня мошенники разводят жертв на деньги

— Давайте поговорим о мошенничестве. Какие схемы сейчас самые распространенные и как им грамотно противостоять?

— Основная схема — «напугать — спасти». Сначала человека выводят из состояния равновесия пугающим известием (проблемы с картой, долги, угроза ареста, «анализы плохие»), а затем в состоянии стресса, когда он не может здраво мыслить, предлагают «спасительное» решение — обычно перевести деньги или продиктовать код.

Универсальный метод защиты — «метод Чуковского». Помните? «У меня зазвонил телефон». Задайте три простых вопроса: кто говорит? (представьтесь), откуда? (из какой организации), что вам надо? (по какому вопросу звоните).

После этого скажите: «Информация принята к сведению, я буду разбираться» — и положите трубку. Это переводит вас в активную позицию и вырывает из сценария мошенника. А в идеале — после такого звонка перезвоните в эту организацию (в банк, в поликлинику) по официальному номеру и уточните информацию.

Конкретных схем тысячи, они постоянно меняются. Это может быть фишинг — ссылки в СМС или почте, ведущие на клон сайта, где вас просят ввести данные карты. Фальшивые предложения работы: вам предлагают высокооплачиваемую подработку, просят пройти «собеседование» по видеосвязи, а затем под видом «служебного приложения» устанавливают на ваш телефон вредоносную программу или выманивают данные, расшаривая экран. Вот еще одна любопытная схема — «дорожное яблоко»: вы находите флешку с интригующей надписью («Фото», «Корпоратив-2025. Танцы на столе»). Любопытство берет верх, вы вставляете ее в компьютер и запускаете вирус.

Суть в том, что любой код или личная информация, переданная незнакомцу, может быть использована против вас для кражи денег или перехвата аккаунтов. Способы обмана меняются ежедневно, поэтому главное правило — никогда и никому не сообщайте коды из СМС, CVV код карты и не устанавливайте неизвестные приложения по просьбе незнакомцев.

— Насколько реальна уже угроза с использованием нейросетей, например подделки голоса или видео?

— Угроза абсолютно реальна. Мошенничество — это индустрия, и она использует все те же инструменты, что и мы, включая нейросети. Уже сейчас возможна генерация видео в реальном времени, когда на ваше лицо накладывается изображение другого человека. Голос тоже можно подделать.

Что делать? Если вам позвонил человек, с которым вы редко общаетесь по видео, и просит о чем-то срочном — это повод насторожиться. Положите трубку и перезвоните ему сами по известному вам номеру, чтобы убедиться, что это он. Если звонок от «банка» или «следователя» — действуйте по той же схеме: бросайте трубку и звоните в организацию по официальному телефону. Ваша цель — вернуть себе инициативу.

Какие мифы о финансовых услугах популярны среди россиян

— С какими мифами о кредитах, вкладах или инвестициях вам приходится бороться чаще всего? Особенно что касается доходности…

— Что касается вкладов, то здесь мы чаще сталкиваемся не с мифами, а с недобросовестными практиками самих кредитных организаций. К сожалению, это борьба с ветряными мельницами. Мы можем принимать этические кодексы, наказывать банки, но если у рядового операциониста есть план продать 50 договоров инвестиционного страхования жизни (ИСЖ), он будет их продавать любыми способами. Он может обманывать людей, говоря: «У вас есть вклад, но я предлагаю продукт лучше. Посмотрите, здесь процент выше. Единственное — получите вы его через 10 лет, но мы его расторгнем через год, и вы все равно получите больше». На самом деле это не так. Поэтому мы всегда призываем: обязательно читайте договор!

— А какие именно мифы о вкладах вы слышите?

— Есть миф, что существуют какие-то «особые» вклады, по которым можно получить не 11% годовых, а все 30. Якобы они «для своих». Это, конечно, чушь. Таких вкладов нет. Есть и городские легенды. Например, люди думают: если открыть в одном банке три вклада по 1 миллиону 400 тысяч рублей каждый, то и страховку вернут в три раза больше. На самом деле вернут только 1,4 миллиона. Другой миф: если открыть по такому вкладу в 10 разных банках, то тоже вернут только за один. Это тоже неправильно. Во многом это даже не мифы, а просто незнание того, как работает система страхования вкладов.

— А с кредитами какие главные заблуждения?

— Тут лидер — миф о том, что кредиты можно не платить. Это у нас на каждом столбе написано: «В соответствии с указом президента вам положено списание долгов на 100 миллионов рублей». Люди ведутся, но это чистой воды миф. Никаких государственных программ списания долгов не существует. Есть программы рефинансирования, кредитных каникул, есть точечные программы помощи, например для участников СВО. Но банк просто так не спишет кредит. Это сложная процедура: выход на кредитный комитет, доказательство, что человек платить действительно не может.

Про МФО свои мифы. Очень популярен миф, особенно на фоне историй со взломанными «Госуслугами»: «Они обо мне забыли». Получив заем, человек не получает звонков и писем и думает: «Все, можно не платить, я им не нужен». На самом деле никто ничего не забыл. В бухгалтерском учете каждый выданный рубль учтен. Если есть минус, должен быть и плюс. Рано или поздно эта «ошибка» всплывет, и для человека «внезапно» наступит время платить.

Как грамотно управлять своими финансами

— Если бы вам нужно было дать всего один совет по управлению личными финансами на всю жизнь, каким бы он был?

— Их два, и они равноценны. Первый: ведите учет доходов и расходов хотя бы один месяц. Берете тетрадку, делите на две колонки: «Приход» и «Расход». Записываете абсолютно все, до копейки. В конце месяца вы с удивлением обнаружите статьи ненужных трат и поймете, куда на самом деле уходят деньги. Это лучший способ увидеть свои финансы со стороны и найти ресурсы для накоплений.

Второй — не торопитесь. В финансах почти не бывает ситуаций, требующих сиюминутного решения. Любое предложение, особенно связанное с деньгами, выносите на паузу. Изучите договор, посоветуйтесь с близкими, перезвоните по официальному телефону. Эта пауза — ваш главный щит от любых мошенников и необдуманных финансовых решений.

