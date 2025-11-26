День матери
26 ноября 2025 в 00:05

Приметы 26 ноября: Иван Златоуст — холод, пельмени и осторожные речи

Приметы 26 ноября
26 ноября воцерковленные люди чтут Иоанна Златоуста, одного из самых значимых христианских богословов. В народе день получил название «Иван Златоуст», или «Осенние зяби». Наши предки в это время нередко устраивали символическое прощание с зимой.

Святой Иоанн считался покровителем слова, речи и учения. Поэтому в этот день были особенно строги запреты, связанные со сквернословием и руганью. Также день был связан с обрядами, помогающими предотвратить болезни и привлечь достаток.

Приметы о зверях и птицах 26 ноября

  • Если вороны сидели на верхушках деревьев, это указывало на сильный ветер и скорое ненастье.

  • Громкое карканье галок предвещало, что следующий день будет ясным и теплым.

  • Если снегири прилетели и активно поют, это предвещало скорое потепление.

Погодные приметы на Осенние зяби, 26 ноября

  • Если идет дождь, по примете вскоре ожидается оттепель.

  • Если дрова в печи сильно трещали, это считалось верным знаком, что скоро ударят сильные и затяжные морозы.

  • Сильный ветер 26 ноября предвещал, что зима будет суровой, холодной и снежной.

  • На небе отчетливо видно Млечный Путь — жди сильные морозы.

  • Ярко мерцают звезды — к снегу и ветреной погоде.

  • Облака плывут низко — жди скорого похолодания.

  • Снег, выпавший на Ивана Златоуста, предвещал, что он ляжет надолго и станет основой для зимнего покрова.

Погода по приметам в конце ноября

Что нельзя делать 26 ноября

Запреты в Златоустов день были направлены на сохранение духовного и материального благополучия, а также на предотвращение болезней. Категорически нельзя ссориться, ругаться и сквернословить. Считалось, что бранное слово в этот день может навлечь беду и болезни, так как святой Иоанн — покровитель словесности. В этот день в целом было принято молчать, избегать сплетен и пустословия: говорили, что слишком много слов может привлечь неприятности. Еще нельзя было бездельничать.

  • Интересный обычай: незамужним девушкам не стоит есть белые куриные яйца — по поверью это может навлечь одиночество.

Что можно делать 26 ноября

Главный обряд дня — готовить пельмени или вареники с разной начинкой (капуста, картофель, грибы). В один из них клали монетку — тот, кому она попадалась, должен был быть счастливым и богатым весь год.

Сны, приснившиеся в ночь на Златоуста, считались вещими и сулили большие перемены. А еще в такой день было принято отправляться в путь-дорогу: путешествие под покровительством Иоанна Златоуста должно было пройти удачно.

Чего ждать от года Огненной Лошади? Читайте в нашей статье.

