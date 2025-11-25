Индия согласилась покупать российскую нефть при двух условиях Bloomberg: Индия разработала механизм закупки нефти из России в условиях санкций

Индия разработала специальный механизм для продолжения закупок российской нефти в условиях ужесточения санкционного давления США, сообщает американское агентство Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники. По его информации, индийские банки готовы финансировать такие сделки при двух условиях: нефть должна поступать от продавцов, не включенных в черный список, а транзакции должны соответствовать санкциям.

Агентство отмечает, что расчеты будут осуществляться в дирхамах ОАЭ и китайских юанях при одновременном усилении проверок цепочек поставок. Кредиторы тщательно анализируют происхождение нефти и историю задействованных танкеров, включая их возможное участие в операциях с подсанкционными компаниями.

Журналисты считают, что усиленные проверки могут несколько замедлять процесс заключения сделок. Однако такое решение позволит сохранить объем торгового потока между Россией и Индией, который остается выгодным для обеих стран.

Ранее помощник главы государства по международным делам Юрий Ушаков сообщил, что предстоящий визит российского президента Владимира Путина в Индию является «сверхбольшим» событием. В настоящее время сроки уже согласованы на начало декабря. Однако официально о них будет объявлено вместе с индийскими партнерами, объяснил Ушаков.