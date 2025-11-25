День матери
Международный муниципальный форум стран БРИКС
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
25 ноября 2025 в 18:40

Индия согласилась покупать российскую нефть при двух условиях

Bloomberg: Индия разработала механизм закупки нефти из России в условиях санкций

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Индия разработала специальный механизм для продолжения закупок российской нефти в условиях ужесточения санкционного давления США, сообщает американское агентство Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники. По его информации, индийские банки готовы финансировать такие сделки при двух условиях: нефть должна поступать от продавцов, не включенных в черный список, а транзакции должны соответствовать санкциям.

Банки в Индии теперь готовы рассматривать возможность финансирования торговли российской нефтью, если объемы будут поступать от продавцов, не включенных в черный список, а транзакции будут соответствовать санкциям, — говорится в материале.

Агентство отмечает, что расчеты будут осуществляться в дирхамах ОАЭ и китайских юанях при одновременном усилении проверок цепочек поставок. Кредиторы тщательно анализируют происхождение нефти и историю задействованных танкеров, включая их возможное участие в операциях с подсанкционными компаниями.

Журналисты считают, что усиленные проверки могут несколько замедлять процесс заключения сделок. Однако такое решение позволит сохранить объем торгового потока между Россией и Индией, который остается выгодным для обеих стран.

Ранее помощник главы государства по международным делам Юрий Ушаков сообщил, что предстоящий визит российского президента Владимира Путина в Индию является «сверхбольшим» событием. В настоящее время сроки уже согласованы на начало декабря. Однако официально о них будет объявлено вместе с индийскими партнерами, объяснил Ушаков.

Индия
банки
санкции
схемы
торговля
нефть
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Пельш рассказал о зарплате членов жюри КВН
На Украине задержали инкассаторов, которые перевозили не деньги
В Совбезе раскрыли, как Россия будет бороться с этническими анклавами
Диета при инсулинорезистентности: как питаться, чтобы спасти здоровье
Восемь ножевых и учет в психушке: тиран отнял у жены детей
В одной из башен «Москва-Сити» сработала пожарная тревога
Индия согласилась покупать российскую нефть при двух условиях
Сенатор объяснил, в чьих руках находится судьба украинского кризиса
Как сделать кормушку для птиц и чем их можно подкармливать зимой
В США застрелили 22-летнюю певицу Delarosa
В России успешно запустили ракету-носитель в интересах военных
Военэксперт ответил, почему у ВСУ нет шансов противостоять России в ДНР
В Совбезе раскрыли, с кем ряд государств хочет обострить отношения России
Украине пообещали неотвратимое возмездие за атаку БПЛА на юг России
Автоэксперт объяснил, что необходимо изменить в работе курьеров
Диетолог оценила пользу картошки и гречки
Подросток умерла от истощения из-за боявшейся ковида матери
Раскрыто, насколько опасен распространяющийся в Европе грибковый вирус
Брускетта с авокадо и креветками: простая и очень эффектная закуска
Белый дом раскрыл детали переговоров по Украине
Дальше
Самое популярное
Оливье с креветками — шикарный хит на Новый год: свежий взгляд на классику, который покорит всех. Секрет в соусе
Общество

Оливье с креветками — шикарный хит на Новый год: свежий взгляд на классику, который покорит всех. Секрет в соусе

Забудьте о сырниках: эти колечки нежнее и ароматнее! Медово-творожные кольца — простая и вкусная выпечка к чаю
Общество

Забудьте о сырниках: эти колечки нежнее и ароматнее! Медово-творожные кольца — простая и вкусная выпечка к чаю

Вкусное горячее на новогодний стол. «Гармошки» из курицы с творожным сыром — нужны грудка, паприка и чеснок
Общество

Вкусное горячее на новогодний стол. «Гармошки» из курицы с творожным сыром — нужны грудка, паприка и чеснок

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.