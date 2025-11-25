День матери
25 ноября 2025 в 19:11

Американец оставил в наследство матери истощенного аллигатора

В США женщина нашла голодного аллигатора в спальне покойного сына

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Жительница Детройта обнаружила дома истощенного аллигатора длиной около 1,8 метра, сообщает Local 12. После похорон сына женщина решила зайти в его спальню и была ошеломлена, когда наткнулась на рептилию.

Она обратилась за помощью к специалисту по отлову крокодилов Марку Розенталю. По его словам, рептилия принадлежала покойному и содержалась в плохих условиях. Аллигатор жил в настолько тесном террариуме, что едва мог шевелиться, и длительное время оставался без еды и воды. Он также рассказал, что по дороге в реабилитационный центр сбился с маршрута и поэтому решил назвать аллигатора Навигатором.

Хищника планируют отправить в заповедник во Флориде. Как пишет источник, покойный на протяжении шести лет незаконно держал аллигатора у себя дома. Содержать подобных опасных животных в домашних условиях в штате запрещено.

Ранее жительница Южной Каролины Бриттани Ливингстон застрелила аллигатора длиной 3,5 метра ради ковра и сосисок. Штат выдает ограниченное количество лицензий для отстрела рептилий. Ливингстон вместе с супругом безуспешно пытались оформить такой документ с 2020 года. На выслеживание добычи, вес которой достигал почти 250 килограммов, у пары ушло несколько часов.

США
звери
крокодилы
животные
