Женщина подстрелила огромного аллигатора и решила сделать из него коврик

Жительница Южной Каролины Бриттани Ливингстон застрелила аллигатора длиной 3,5 метра, пишет New York Post. Она призналась, что решила сделать из него коврик и приготовить мясные продукты. Штат выдает в год только 1400 лицензий для отстрела рептилий. Ливингстон вместе с мужем Мэттом безуспешно пытались оформить такой документ с 2020 года.

На выслеживание добычи, вес которой достигал почти 250 килограммов, у пары ушло несколько часов. Охотники пояснили, что таким образом хотят продемонстрировать своим детям принципы бережного отношения к природным ресурсам. Бриттани подчеркнула, что они никогда не стали бы добывать животное без практической цели. После переработки на семейном предприятии из рептилии получилось примерно 45 килограммов мясной продукции, включая сосиски и другие закуски, а шкуру планируется использовать для создания ковра.

Ранее полиция Орландо провела необычную операцию по выдворению аллигатора из жилого дома. Рептилию обнаружили в коридоре. Длина животного достигала 1,5 метра. Прибывшие на вызов офицеры проявили максимальную осторожность, используя одеяло для защиты от возможных укусов. Один из полицейских схватил аллигатора за хвост и вытащил его из здания.