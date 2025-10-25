В США полицейский за хвост вытащил аллигатора из жилого комплекса

В Орландо полиция провела уникальную операцию по выдворению аллигатора из жилого многоквартирного дома, передает UPI. В одном из коридоров была обнаружена рептилия длиной около полутора метров.

Офицеры, прибывшие на место происшествия, проявили осторожность, используя одеяло для защиты от зубов аллигатора. Один из полицейских ухватил рептилию за хвост и извлек ее из здания. Благодаря слаженным действиям команды операция завершилась успешно и никто не получил травм.

Пойманного крокодила вернули в его естественную среду обитания — озеро Мэнн, расположенное неподалеку. Полицейские Флориды сообщили, что рептилии часто проникают в жилые дома.

Ранее в Малайзии 12-летний мальчик стал жертвой нападения крокодила. Ребенок пытался поймать рыбу в лодке, когда на него напал хищник и утащил под воду. Спасатели обнаружили тело мальчика в 10 километрах от места происшествия.

До этого двухлетний мальчик стал жертвой аллигатора на курорте «Гранд Флоридиан» рядом с Диснейлендом. Семья из Небраски отдыхала у лагуны Семь Морей, когда на ребенка напало дикое животное. Отец пытался спасти сына, но зверь утащил его в воду. После 16-часовых поисков тело мальчика было найдено, Disney временно закрыл пляжи курорта после трагедии.