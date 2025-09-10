Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Аллигатор утащил под воду двухлетнего мальчика на глазах у родителей

Аллигатор убил отдыхавшего в Диснейленде во Флориде двухлетнего мальчика

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Аллигатор утащил двухлетнего мальчика прямо с берега искусственного озера на курорте «Гранд Флоридиан», сообщает Mirror. По информации издания, семья из Небраски отдыхала в Диснейленде у лагуны «Семь морей», когда из воды прямо на ребенка напало дикое животное.

Отец пытался спасти сына, но зверь оказался сильнее и скрылся в воде вместе с малышом. После 16-часовых поисков с участием 50 спасателей, водолазов, лодок и вертолетов тело мальчика нашли недалеко от места нападения. Шериф округа Ориндж Джерри Демингс предположил, что ребенок утонул в пасти аллигатора.

После трагедии компания Disney временно закрыла пляжи курорта. Директор по связям с общественностью Джеки Валер выразила соболезнования семье. Ник Уайли из Комиссии по охране дикой природы Флориды в свою очередь уточнил, что это первый случай гибели от аллигатора в Диснейленде за 45 лет.

Ранее жительница Флориды Эмбер Перрен едва не лишилась руки после нападения почти трехметрового аллигатора. Муж бросился на рептилию ради спасения супруги и смог вырвать ее из его пасти. Инцидент произошел во время прогулки по реке Сент-Люси. Женщина вошла в воду и в этот момент аллигатор напал на нее.

