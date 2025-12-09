Москвичей предупредили о начале брачного периода у лис

В Москве стартовал брачный сезон у лис, пишет «Москва 24» со ссылкой на департамент природопользования и охраны окружающей среды. Специалисты предупредили горожан, что во время гона эти животные отличаются особой активностью.

В это время лисы могут встречаться группами, так как одну самку может преследовать несколько самцов, — уточнили в департаменте.

Там отметили, что в поисках партнера лисы расширяют маршруты и чаще проявляют неосторожность вблизи людей. Помимо этого, они начинают издавать характерный лай и визг. При встрече с этим животным специалисты призвали сохранять дистанцию.

Ранее в Санкт-Петербурге и Ленинградской области зафиксировали массовое нашествие кабанов в связи с началом брачного периода. В это время животные чаще покидают леса и подходят ближе к жилым территориям.