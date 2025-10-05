Клуб «Валдай»
05 октября 2025 в 16:33

В Петербурге и Ленобласти зафиксировано массовое нашествие кабанов

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Массовое вторжение кабанов замечено в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, сообщает Telegram-канал «Mash на Мойке». Дикие животные выходят на дороги и во дворы в Сестрорецке, Лисьем Носу, Зеленогорске и Всеволожском районе.

Судя по опубликованным местными жителями видео с хрюкающими стадами — группами до 20 животных, которые спокойно перемещаются среди людей и машин, активность зверей связана с началом брачного периода. В этот сезон кабаны чаще покидают леса и подходят ближе к жилым территориям.

Ранее в Челябинской области ввели карантин по бешенству в селах Агаповка и Татищево. В первом случае заболевание выявили у лисицы, во втором — у крупного рогатого скота. В радиусе одного-двух километров от очагов запретили проведение ярмарок и перемещение животных.

До этого ветеринарный врач Михаил Шеляков рассказал о правилах поведения при встрече с медведем в лесу. Он рекомендовал не поворачиваться к хищнику спиной, не бросать в него предметы и медленно отступать по диагонали, используя укрытия. По словам эксперта, медведь не рассматривает человека как добычу и атакует только при защите территории или потомства.

Санкт-Петербург
животные
кабаны
очевидцы
