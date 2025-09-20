Сразу два случая бешенства выявили в российском регионе Карантин по бешенству ввели в двух селах Челябинской области

Карантин по бешенству введен в селах Агаповка и Татищево Челябинской области. Соответствующее распоряжение опубликовано на портале правовых актов региона.

Так, в Агаповке обнаружили зараженную лисицу, а в селе Татищево болезнь диагностировали у крупного рогатого скота. В первом случае ограничительные меры введены в радиусе одного километра, во втором — двух. На время действия карантина запрещается проведение ярмарок и других мероприятий, связанных с перемещением животных.

Врач общей практики Елена Павлова рассказала, что больных диких животных не следует спасать, так как нездоровое состояние и вялость являются симптомами бешенства. По ее словам, для заражения хватит попадания слюны больного животного на поцарапанную кожу. Она уточнила, что бешенством чаще всего заражаются лисы, волки и летучие мыши, однако больной может оказаться и живущая в парке белка.

Ранее в Минсельхозпроде Московской области сообщили, что при встрече с лисой рекомендуется соблюдать осторожность и держаться от животного на расстоянии не менее десяти метров. В ведомстве также призвали при обнаружении зверя в лесу сообщить об этом по номеру 112.