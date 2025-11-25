В Британии обозначили ключевые условия для мира на Украине

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер определил четыре фундаментальных условия для достижения прочного мира на Украине, сообщает телеканал Sky News. Согласно позиции британского лидера, урегулирование должно основываться на принципах, гарантирующих безопасность и суверенитет украинского государства.

В перечень необходимых условий политик включил сохранение суверенитета Украины и поддержание ее обороноспособности. Стармер также подчеркнул, что все решения относительно будущего страны должны приниматься исключительно властями в Киеве.

Отдельно британский премьер отметил, что вопросы потенциального членства Украины в Европейском союзе и НАТО требуют согласия самих этих международных организаций. По его мнению, данные институты обладают правом самостоятельного определения критериев для расширения.

Ранее Стармер заявил, что союзники Киева решили работать с существующим планом Вашингтона по урегулированию ситуации на Украине, а не создавать альтернативный документ. Он отметил, что соответствующее решение было принято в воскресенье, 23 ноября, в Женеве. По его словам, при этом некоторые пункты были названы неприемлемыми.