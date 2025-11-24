Готовлю закусочный рулет на Новый год за 10 минут — из куриного фарша, сыра и бекона для праздника без хлопот

Этот рулет хорош в любом виде — и горячим как основное блюдо, и холодным как нарезка. Его можно приготовить заранее, что делает его идеальным для праздничного меню.

Куриный фарш равномерно распределяю на листе пергамента, формируя прямоугольный пласт толщиной 1,5–2 см. Для начинки смешиваю творожный сыр с майонезом в соотношении 2:1 до получения кремообразной консистенции.

Полученным соусом смазываю фаршевую основу, сверху выкладываю тонкие ломтики бекона. Аккуратно при помощи пергамента сворачиваю плотный рулет, чтобы начинка осталась внутри. Готовый рулет обсыпаю панировочными сухарями со всех сторон для образования хрустящей корочки. Выпекаю в разогретой до 180°C духовке 40–50 минут до полной готовности. Подаю охлажденным, нарезанным на порционные кусочки.

