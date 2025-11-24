Международный муниципальный форум стран БРИКС
Названы самые пожароопасные приборы на даче зимой

Депутат Чаплин: перед зимой на даче нужно проверить электронагреватели и камины

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru
Перед наступлением зимы на даче необходимо провести проверку электронагревателей и каминов, чтобы предотвратить возможные пожары, заявил NEWS.ru депутат Госдумы и председатель Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин. По его словам, источники тепла крайне не рекомендуется оставлять без присмотра.

Особого контроля требуют электронагреватели. Эти устройства должны быть только заводского изготовления, иметь исправные терморегуляторы и систему защитного отключения. Ни в коем случае нельзя оставлять их включенными на ночь или при выходе из дома. Запрещается сушить одежду на обогревателях, а также устанавливать их вблизи легковоспламеняющихся предметов: мебели, занавесок, постельного белья. Не менее важным вопросом является исправность печей и каминов, — предупредил Чаплин.

Он отметил, что с наступлением холодов необходимо тщательно прочистить дымоходы от сажи. Депутат подчеркнул важность немедленного устранения трещин в кладке и на разделках дымовых труб. Также он указал на необходимость проверки наличия и целостности металлического листа.

Никогда не растапливайте печь с помощью легковоспламеняющихся жидкостей. Не оставляйте топящуюся печь без присмотра и не поручайте контроль за ней детям. Убедительная просьба ко всем дачникам: не используйте самодельные обогреватели, так называемые козлы. Они крайне пожароопасны и ежегодно становятся причиной гибели людей, — резюмировал Чаплин.

Ранее садовод Светлана Самойлова порекомендовала при подготовке дачи к зиме отправить некоторые саженцы в прикоп. По ее словам, их следует поместить в канаву на грядке и засыпать снегом. Она пояснила, что такой метод поможет защитить посадки от морозов.

