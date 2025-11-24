Международный муниципальный форум стран БРИКС
24 ноября 2025 в 07:44

Террористы устроили взрыв у штаб-квартиры полиции в Пакистане

Dawn: террористы устроили взрыв у штаб-квартиры полиции в Пешаваре

Фото: PPI/Keystone Press Agency/Global Look Press
Штаб-квартира Федеральной полиции в пакистанском городе Пешавар подверглась нападению двоих террористов-смертников, пишет газета Dawn со ссылкой на источники. Журналисты уточнили, что силовики начали ответные действия.

В ходе операции они ликвидировали двух боевиков. Как сказано в материале, в результате взрыва погибли минимум три человека. Сотрудники правоохранительных органов, включая армию и полицию, оцепили территорию. Уже известно, что первый преступник атаковал главный вход в здание полиции, второй проник на территорию комплекса.

Ранее сообщалось, что в Нью-Дели взорвался автомобиль. Взрывное устройство сработало вечером 10 ноября на перекрестке неподалеку от знаменитого Красного форта, популярного среди туристов объекта. Количество погибших достигло 13 человек.

В столице Индии был введен режим повышенной готовности. На место происшествия оперативно прибыли 20 пожарных расчетов. ЧП, как уточнялось, произошло спустя несколько часов после обнаружения в городе Фаридабад (штат Харьяна) примерно 360 кг аммиачной селитры, а также оружия и боеприпасов в арендованной квартире врача из Кашмира.

