Секрет батата с хрустящей корочкой: нужен лишь чеснок и розмарин

Секрет батата с хрустящей корочкой: нужен лишь чеснок и розмарин
Запеченный батат с чесноком и розмарином — универсальный гарнир, который сочетает сладость, мягкость и насыщенный аромат трав. Для приготовления используют около 600 г батата, 3 зубчика чеснока, 2 ст. л. оливкового масла, щепотку соли, немного черного перца и веточку розмарина. Такой набор позволяет подчеркнуть естественный вкус овоща и добиться идеальной золотистой корочки.

Батат очищают и нарезают крупными дольками или кубиками. В отдельной миске соединяют оливковое масло, измельченный чеснок, соль, перец и рубленый розмарин, после чего тщательно обваливают кусочки батата в ароматной смеси. Подготовленный батат выкладывают на противень в один слой, чтобы он запекался равномерно. Оптимальная температура — 200 градусов; время приготовления составляет 25–30 минут. За это время батат становится мягким внутри и слегка хрустящим снаружи.

Готовое блюдо подают горячим. Оно отлично подходит к мясу, птице, рыбе или выступает самостоятельным легким ужином. Запеченный батат с чесноком и розмарином — вариант, который сочетает простоту, пользу и насыщенный аромат, подходящий для любого сезона.

