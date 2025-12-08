Салат «Капуста по-корейски» за час: обалденная маринованная закуска — едим в будни, но этот вкус покоряет гостей и в праздничное застолье

Салат «Капуста по-корейски» за час: обалденная маринованная закуска — едим в будни, но этот вкус покоряет всех гостей и в праздничное застолье. Этот рецепт — настоящая находка для любителей острой и пикантной закуски. Он невероятно простой, быстрый, а результат — яркий, хрустящий и ароматный салат, который можно пробовать уже через час после приготовления!

Для салата вам понадобится на 1 кочан капусты (примерно 1 кг): 2 моркови, 3 зубчика чеснока, 1 средняя репчатая луковица, 5 ст. л. растительного масла, 1,5 ст. л. соли, 4 ст. л. сахара, 5 ст. л. уксуса 9%, 1 ст. л. соевого соуса, 1 ч. л. молотого кориандра, 1/2 ч. л. куркумы и 1/3 ч. л. молотого черного перца.

Как приготовить: капусту нарежьте квадратиками примерно 5×5 см, разделяя слои. Морковь натрите на специальной терке для корейских салатов. В большой миске смешайте капусту и морковь, добавьте соль и сахар. Руками слегка помните овощи, чтобы они пустили сок, и оставьте на 10 минут. Затем влейте уксус и хорошо перемешайте. Добавьте чеснок, натертый на мелкой терке, снова перемешайте и дайте постоять 2–3 минуты. Присыпьте салат кориандром, куркумой и черным перцем. Лук нарежьте полукольцами и обжарьте на растительном масле до золотистого цвета, в конце жарки влейте соевый соус. Горячий лук вместе с маслом вылейте в миску с капустой, тщательно все перемешайте. Уберите салат в холодильник минимум на 1 час для пропитки.

