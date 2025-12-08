ТИЭФ'25
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
08 декабря 2025 в 10:00

Салат «Капуста по-корейски» за час: обалденная маринованная закуска — едим в будни, но этот вкус покоряет гостей и в праздничное застолье

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Читайте нас в Дзен

Салат «Капуста по-корейски» за час: обалденная маринованная закуска — едим в будни, но этот вкус покоряет всех гостей и в праздничное застолье. Этот рецепт — настоящая находка для любителей острой и пикантной закуски. Он невероятно простой, быстрый, а результат — яркий, хрустящий и ароматный салат, который можно пробовать уже через час после приготовления!

Для салата вам понадобится на 1 кочан капусты (примерно 1 кг): 2 моркови, 3 зубчика чеснока, 1 средняя репчатая луковица, 5 ст. л. растительного масла, 1,5 ст. л. соли, 4 ст. л. сахара, 5 ст. л. уксуса 9%, 1 ст. л. соевого соуса, 1 ч. л. молотого кориандра, 1/2 ч. л. куркумы и 1/3 ч. л. молотого черного перца.

Как приготовить: капусту нарежьте квадратиками примерно 5×5 см, разделяя слои. Морковь натрите на специальной терке для корейских салатов. В большой миске смешайте капусту и морковь, добавьте соль и сахар. Руками слегка помните овощи, чтобы они пустили сок, и оставьте на 10 минут. Затем влейте уксус и хорошо перемешайте. Добавьте чеснок, натертый на мелкой терке, снова перемешайте и дайте постоять 2–3 минуты. Присыпьте салат кориандром, куркумой и черным перцем. Лук нарежьте полукольцами и обжарьте на растительном масле до золотистого цвета, в конце жарки влейте соевый соус. Горячий лук вместе с маслом вылейте в миску с капустой, тщательно все перемешайте. Уберите салат в холодильник минимум на 1 час для пропитки.

Ранее мы собирали веселый салат «Хрюша в огороде» из самых простых овощей. Нужно только обжарить бекон и картошку фри. Вкус просто отменный, попробуйте.

Проверено редакцией
Читайте также
Ташмиджаби из Сванетии — это не просто запеканка: готовим уютный грузинский шедевр с сулугуни
Общество
Ташмиджаби из Сванетии — это не просто запеканка: готовим уютный грузинский шедевр с сулугуни
Как заставить снег «скатываться» с подкрылков самому: простой зимний трюк для авто, о котором знают лишь опытные водители
Общество
Как заставить снег «скатываться» с подкрылков самому: простой зимний трюк для авто, о котором знают лишь опытные водители
Невероятные котлеты с курицей, рисом и кукурузой — обычный вариант вам покажется совсем скучным. Блюдо-находка — и мясо, и гарнир, и овощи
Общество
Невероятные котлеты с курицей, рисом и кукурузой — обычный вариант вам покажется совсем скучным. Блюдо-находка — и мясо, и гарнир, и овощи
Готовим закуску на новогодний стол: рулет из лаваша с нежным тофу-паштетом
Семья и жизнь
Готовим закуску на новогодний стол: рулет из лаваша с нежным тофу-паштетом
Маринованная капуста с перчиком: рецепт в горячем рассоле — всего один день, и хрустящая капуста готова
Общество
Маринованная капуста с перчиком: рецепт в горячем рассоле — всего один день, и хрустящая капуста готова
закуски
капуста
простой рецепт
чеснок
Новый год
застолье
Ольга Шмырева
О. Шмырева
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Российскую гимнастку внесли в «расстрельный» список Киева
Почему не работает WhatsApp 8 декабря: где сбои в России, когда заблокируют
В Госдуме призвали принять важный закон о риелторах
Стало известно о тайном сговоре против Ермака
Нарколог предупредил о последствиях употребления безалкогольного пива
Доля российских вин на рынке приблизилась к рекордным 70%
«Бестолковое поведение»: в ГД раскритиковали Зеленского за одно решение
Юная гимнастка едва не лишилась спортивной карьеры по ошибке врачей
Врач предупредила, к каким тяжелым последствиям приводит анорексия
FONBET направил 5 млн рублей на помощь жителям Луганска и Мелитополя
Наступление ВС РФ на Запорожье 8 декабря: трупы, освободили ли Гуляйполе
США и Украина обсудили «ключевой» для России вопрос в переговорах
Домашний тиран избил жену из-за чистящего средства в раковине
Россиянам назвали последствия взлома аккаунта на «Госуслугах»
На главу судейской мафии разрешили возбудить дело
Огонь охватил здание администрации в Кашире
Магнитные бури сегодня, 8 декабря: что завтра, стресс, проблемы с ЖКТ, боли
Наступление ВС РФ на Харьков 8 декабря: пьяные бойцы-наркоманы, Волчанск
Раскрыто, сколько кадров заменят в России в ближайшие семь лет
Военэксперт поставил точку в споре о новых атаках ВСУ под Курском
Дальше
Самое популярное
От бутербродов с икрой отказалась! Готовлю бриоши с красной рыбой и укропным кремом — изысканно и просто
Общество

От бутербродов с икрой отказалась! Готовлю бриоши с красной рыбой и укропным кремом — изысканно и просто

Салат «Кайфовая курица»: разнообразит новогодний стол своим ярким видом и вкусом
Общество

Салат «Кайфовая курица»: разнообразит новогодний стол своим ярким видом и вкусом

Рулет «Эклер»: нежнейшая вкуснятина с шоколадным кремом, которую готовить гораздо проще эклеров
Общество

Рулет «Эклер»: нежнейшая вкуснятина с шоколадным кремом, которую готовить гораздо проще эклеров

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.