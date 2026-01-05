Атака США на Венесуэлу
Оливье доели. Настало время для новых салатов — «Сельдь под лисьей шубкой». Вкусно и оригинально

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
«Сельдь под лисьей шубкой» — оригинальный салат, который покорит вас своим богатым вкусом и аппетитным видом. Сочетание солёной рыбы, жареных грибов и овощей создаёт неповторимую гармонию вкусов, а грецкие орехи добавляют приятную хрустящую нотку.

Для приготовления салата на 4 порции нужно подготовить следующие ингредиенты: филе сельди слабосолёной — 250 г, шампиньоны свежие — 500 г, картофель — 3 штуки, морковь — 2 штуки, лук репчатый — 1 штука, майонез «Московский Провансаль» — 100 г, масло растительное — 1 столовая ложка, соль — по вкусу, перец чёрный молотый — 1 г. Для украшения понадобятся грецкие орехи (1 горсть) и свежая зелень (1 пучок).

Чтобы приготовить салат, сначала отварите картофель и морковь до готовности, затем остудите и натрите на крупной тёрке. Сельдь нарежьте небольшими кубиками. Шампиньоны нарежьте пластинками и обжарьте на растительном масле до золотистого цвета. Лук мелко нарежьте и обжарьте с морковью до мягкости.

После этого собирайте салат слоями. Первым слоем выложите сельдь и смажьте майонезом. Следующим слоем положите обжаренные шампиньоны и также смажьте майонезом. Затем выложите картофель, посолите, поперчите и смажьте майонезом. Сверху разместите морковь с луком и снова смажьте майонезом.

Украсьте салат измельчёнными грецкими орехами и свежей зеленью. Дайте салату настояться в холодильнике 2–3 часа перед подачей. Подавайте охлаждённым.

