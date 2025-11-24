Классический салат оливье: зачем нужно что-то другое? Рецепт из СССР!

Классический салат оливье: зачем нужно что-то другое? Рецепт из СССР!

Этому салату не требуется представление! Читайте, как приготовить классический салат, любимый миллионами.

Чтобы получить настоящий классический вкус, подготовьте заранее 4 картофелины среднего размера и 3 моркови — сварите до мягкости и остудите. Нарежьте овощи мелкими кубиками, чтобы салат получился нежным. Добавьте к ним 4 яйца, отваренные вкрутую, и также нарежьте их кусочками примерно одного размера.

Откройте банку зеленого горошка — достаточно будет одной стандартной жестяной банки около 400 г — и слейте жидкость. Нарежьте 3 маринованных огурца и 300 г вареной колбасы, лучше всего брать классическую «Докторскую» без ярких специй. Соедините все в большой миске, посолите щепоткой соли и добавьте немного черного перца для баланса вкуса.

Заправьте салат 4-5 ст. л. майонеза — этого количества достаточно, чтобы оливье получился сочным. Аккуратно перемешайте ложкой, стараясь не превратить ингредиенты в пюре. Дайте салату постоять в холодильнике минимум 30 минут: так он станет гармоничнее.

Совет: если хотите более праздничный вариант, замените половину колбасы на отварное куриное филе — вкус станет чуть легче, но классическая структура сохранится.

Факт: в дореволюционных версиях салата использовали рябчиков и раковые шейки, однако именно советский вариант стал тем самым оливье, который любят до сих пор.

Три ингредиента — не надо ничего варить! Рецепт салата «Трио».