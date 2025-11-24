Международный муниципальный форум стран БРИКС
Неизвестный открыл стрельбу в торговом центре в Мичигане

Один человек пострадал при стрельбе в торговом центре в Мичигане

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Один человек пострадал при стрельбе в торговом центре в американском штате Мичиган, сообщил телеканал CBS News. Уточняется, что инцидент произошел в кинотеатре, полицейские разыскивают преступника.

Один человек находится в больнице <…> после стрельбы в торговом центре Partridge Creek Mall в Клинтоне, штат Мичиган, — говорится в сообщении.

Ранее неизвестный начал стрельбу во время церемонии зажигания рождественской ели в городе Конкорд в американском штате Северная Каролина. В тот момент, когда злоумышленник открыл огонь, на сцене выступали музыканты. На появившихся в Сети кадрах видно, как раздаются звуки выстрелов, а люди в панике разбегаются. По предварительным данным, четыре человека получили огнестрельные ранения, их госпитализировали.

До этого в Ньюарке неизвестный открыл стрельбу по людям: в результате погибли 21-летняя женщина и 10-летний мальчик, ранены 11-летний ребенок и двое граждан 19 и 60 лет. Инцидент случился вечером 15 ноября. Стрельба произошла на участке 300-го квартала Чанселлор-авеню, на месте нашли не менее 17 гильз.

