Отец и его сын с аутизмом утонули из-за двойного дна в озере

Отец и его сын с аутизмом утонули из-за двойного дна в озере В США на озере Мичиган утонули отец и сын во время игры с мячом

В День независимости США на озере Мичиган утонули 20-летний Джейми Менеу, страдавший расстройством аутистического спектра, и его отец Дэвид Менеу, сообщает CBS News Chicago со ссылкой на брата погибшего. Трагедия произошла во время игры с мячом.

По словам родственника, причиной несчастного случая стало внезапное «второе дно» в водоеме. Сначала начал тонуть Джейми, и Дэвид бросился ему на помощь, но оба не смогли выбраться. Отец и сын погибли в День независимости США, который отмечают 4 июля.

Представитель Проекта спасения серфинга на Великих озерах Дэвид Бенджамин отметил, что подобные инциденты на озере Мичиган происходят регулярно. Он уточнил, что с начала 2024 года в водоеме погибли 51 человек, из них 17 — по состоянию на 8 июля.

Ранее в селе Вязовка Саратовской области в пруду утонул 34-летний мужчина. По данным регионального СК, он полез в воду для спасения подруги, но не смог выбраться сам, а пострадавшая выжила. До этого компания распивала спиртные напитки и решила искупаться.