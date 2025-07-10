Мужчина утонул под Саратовом, спасая подругу из пруда

В селе Вязовка Саратовской области в пруду утонул 34-летний мужчина, пишет телеканал «Саратов 24» со ссылкой на региональный СК. Он полез в воду, чтобы спасти подругу.

По данным следствия, незадолго до трагедии компания людей выпила спиртные напитки и решила искупаться в пруду. Женщина начала тонуть. Заметив это, мужчина бросился на помощь и вытолкал ее на безопасную глубину, однако сам не смог выбраться из воды.

Пострадавшая при этом осталась жива. Ее на берег удалось вытащить другому отдыхающему. По факту смерти мужчины назначили проверку. Следователи начали выяснить все обстоятельства произошедшего.

Ранее в Ломоносовском районе Ленинградской области на карьере у форта «Красная горка» утонул 16-летний подросток. Прибывшие на место сотрудники полиции установили, что во время купания парень не смог выбраться на берег.