23 ноября 2025 в 19:00

Вкусная закуска на праздничный стол. Рулет «Новогодний маскарад» для большой компании: вкусно, просто и необычно

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru
Когда готовишь для праздничного стола, так хочется удивить гостей чем-то действительно необычным! Этот мясной рулет я готовлю уже несколько лет подряд, и он никогда не подводит. Сочетание сочного мяса, кисло-сладкой вишни, ароматного чеснока и хрустящих кедровых орешков создает настоящую симфонию вкуса. Кажется, что эти ингредиенты не могут сочетаться, но в результате получается невероятно гармоничное блюдо, где каждый компонент раскрывается по-новому. Такой рулет станет главным украшением вашего новогоднего стола и точно запомнится всем гостям своей оригинальностью и изысканным вкусом.

Для приготовления вам понадобится: 1 кг мясного фарша (свинина + говядина), 200 г свежей или замороженной вишни без косточек, 100 г кедровых орехов, 3 зубчика чеснока, соль, перец и приправы по вкусу. Фарш хорошо вымесите с солью, перцем и пропущенным через пресс чесноком. На пищевую пленку выложите фарш пластом толщиной около 1,5–2 см. Сверху равномерно распределите вишню и посыпьте кедровыми орешками. Аккуратно с помощью пленки сверните фарш в плотный рулет, защипнув края. Заверните рулет в фольгу, сделав несколько проколов зубочисткой для выхода пара. Запекайте в разогретой до 180 °C духовке около 1–1,5 часа. За 10 минут до готовности разверните фольгу, чтобы рулет подрумянился. Дайте ему немного остыть перед нарезкой — тогда он сохранит свою сочность. Подавайте холодным или теплым с любимым соусом!

Ранее сообщалось, как приготовить вкусную и необычную закуску «Елочные шарики»: просто, празднично и без варки: раз-два — и красота на столе.

Проверено редакцией
Мария Левицкая
М. Левицкая
