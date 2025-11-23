Трамп предрек Украине тяжелую зиму

Украину ждет холодная зима из-за разрушенных в результате ударов объектов энергетики, заявил президент США Дональд Трамп. На выступлении перед журналистами в Белом доме, которое транслировал YouTube-канал американской администрации, глава государства в очередной раз объявил, что всего этого не произошло бы, если бы он был избран президентом вместо Джо Байдена.

Этого никогда не случилось бы, если бы я был президентом. И это позор. И я думаю, они должны были действовать быстрее. Их ждет холодная зима. Вы говорите о коммунальных услугах, но многие их крупные энергетические станции подверглись атакам, мягко говоря, — отметил Трамп.

Ранее министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль сообщал, что грядущий зимний период станет для Украины самым сложным испытанием. Он подчеркнул, что наступил решающий момент, когда вопрос предстоящих серьезных трудностей для Киева как никогда актуален.

До этого издание Politico писало, что предстоящая зима может стать для Украины самой сложной с момента начала конфликта. Журналисты ссылались на три ключевых фактора: финансовый кризис, ситуация на фронте и уязвимость энергосистемы. По данным издания, бюджетные средства Украины могут закончиться уже к февралю следующего года.