Международный муниципальный форум стран БРИКС
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
23 ноября 2025 в 18:54

Трамп предрек Украине тяжелую зиму

Трамп: Украину ждет холодная зима после ударов по объектам энергетики

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: Official White House/Molly Riley
Читайте нас в Дзен

Украину ждет холодная зима из-за разрушенных в результате ударов объектов энергетики, заявил президент США Дональд Трамп. На выступлении перед журналистами в Белом доме, которое транслировал YouTube-канал американской администрации, глава государства в очередной раз объявил, что всего этого не произошло бы, если бы он был избран президентом вместо Джо Байдена.

Этого никогда не случилось бы, если бы я был президентом. И это позор. И я думаю, они должны были действовать быстрее. Их ждет холодная зима. Вы говорите о коммунальных услугах, но многие их крупные энергетические станции подверглись атакам, мягко говоря, — отметил Трамп.

Ранее министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль сообщал, что грядущий зимний период станет для Украины самым сложным испытанием. Он подчеркнул, что наступил решающий момент, когда вопрос предстоящих серьезных трудностей для Киева как никогда актуален.

До этого издание Politico писало, что предстоящая зима может стать для Украины самой сложной с момента начала конфликта. Журналисты ссылались на три ключевых фактора: финансовый кризис, ситуация на фронте и уязвимость энергосистемы. По данным издания, бюджетные средства Украины могут закончиться уже к февралю следующего года.

США
президенты
Дональд Трамп
Украина
зима
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Европе допустили снятие санкций с России при одном условии
«Их выбор»: Пельш о смерти Наговициной на пике Победы
Украинские дроны впервые атаковали один российский регион
Канцлер Германии раскритиковал власти США за одно решение
Трамп сделал важное заявление по поводу поставок оружия Украине
Практичный нож для охоты: как выбрать надежного помощника в лесу и на воде
Пожилая учительница избежала наказания за совращение учеников
«Мы проигрываем»: Мендель о плане США по Украине
Трамп предрек Украине тяжелую зиму
Восьмилетний хоккеист сломал позвоночник во время матча
В Минфин США поступило предложение о покупке активов ЛУКОЙЛа
Ненасытные кавказские майнеры украли электричество на миллиарды рублей
Хинштейн раскрыл печальные последствия подлой атаки ВСУ
Юрист ответил, как не потерять деньги при покупке авто на вторичном рынке
Долги, заочный арест, побег из России, СВО: как живет Александр Васильев
Умер старейший сотрудник театра «Геликон-опера»
Макароны-гнезда с фаршем в духовке: вкуснее котлет и проще пасты
Эксперты раскрыли причины отказа в кредите даже с хорошей историей
Мобильный интернет ограничили из-за мер безопасности
Секрет ароматного чечевичного супа: достаточно пары ингредиентов
Дальше
Самое популярное
Просто разверните крабовые палочки, сварите яйца — и получите закусочный торт на Новый год
Общество

Просто разверните крабовые палочки, сварите яйца — и получите закусочный торт на Новый год

Белорусская смаженка с яйцом и зеленым луком. Вкуснятина на завтрак и перекус — макаем в сметану и уплетаем
Общество

Белорусская смаженка с яйцом и зеленым луком. Вкуснятина на завтрак и перекус — макаем в сметану и уплетаем

Рулетики из пекинской капусты: вкуснятина на праздничный стол — готовим с ветчиной и сыром
Общество

Рулетики из пекинской капусты: вкуснятина на праздничный стол — готовим с ветчиной и сыром

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.