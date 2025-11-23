Международный муниципальный форум стран БРИКС
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
23 ноября 2025 в 19:01

Трамп сделал важное заявление по поводу поставок оружия Украине

Трамп заявил, что США продолжают продавать оружие НАТО для передачи Украине

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: CNP/AdMedia/Global Look Press
Читайте нас в Дзен

Соединенные Штаты Америки продолжают продавать огромное количество оружия НАТО для передачи Украине, заявил в соцсети Truth Social президент страны Дональд Трамп. Пост появился на его странице в воскресенье, 23 ноября. Хозяин Белого дома не стал уточнять, о каком именно вооружении идет речь.

США продолжают продавать огромное количество оружия НАТО для передачи Украине, — сообщил американский лидер.

Ранее Трамп заявил, что Украину ждет холодная зима из-за разрушенных в результате ударов объектов энергетики. Он добавил, что виновником столь катастрофических последствий стал бывший президент США Джо Байден. Также Трамп назвал происходящее позором.

До этого немецкий канцлер Фридрих Мерц на пресс-конференции по итогам саммита G20 в Йоханнесбурге предположил, что вряд ли удастся достигнуть согласия по мирному плану Трампа до 27 ноября. По его словам, обе стороны еще слишком далеки от того, чтобы договориться.

В то же время премьер-министр Венгрии Петер Сийярто заявил, что Западная Европа может сорвать выполнение плана США по урегулированию кризиса на Украине. По его словам, республика, в отличие от Брюсселя, поддерживает инициативы главы Белого дома.

Дональд Трамп
Украина
оружие
США
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Рубио раскрыл, что получили США от России в вопросе Украины
В «Центральном университете» произошло массовое отравление студентов
«Мы добились»: Рубио о доработке мирного плана в Женеве
Трамп усомнился в руководстве Украины с помощью кавычек
В Белгородской области женщина пострадала во время атаки дронов ВСУ
Сербия готовится к худшему сценарию на топливном рынке из-за санкций США
Хотела ВСУ «чаем напоить»: в Сети ответили стюардессе, угрожавшей танкисту
Российские шахматистки одержали победу в командном чемпионате мира
Звание «Ветеран труда» предложили присваивать одной категории граждан
«Вы провалились»: министр финансов США об антироссийских санкциях ЕС
Стало известно, насколько подорожал набор продуктов для новогоднего стола
Еще один миллиардер сбежал из Британии после реформы налогообложения
Предложившего помощь Зеленскому Олланда обвинили в срыве Минских соглашений
Быстрый салат с креветками: греческий стиль с новым акцентом
Трупы под Одессой, атака на Анапу, «Орешник» возмездия: что дальше
В ЕС предложили свой план урегулирования по Украине
Стало известно о прогрессе США и Украины по мирному плану в Женеве
В Подмосковье зафиксировали вспышку опасного заболевания
Женщина выпала из вагонетки на американских горках
Соратников Зеленского уличили в использовании российского App Store
Дальше
Самое популярное
Белорусская смаженка с яйцом и зеленым луком. Вкуснятина на завтрак и перекус — макаем в сметану и уплетаем
Общество

Белорусская смаженка с яйцом и зеленым луком. Вкуснятина на завтрак и перекус — макаем в сметану и уплетаем

Рулетики из пекинской капусты: вкуснятина на праздничный стол — готовим с ветчиной и сыром
Общество

Рулетики из пекинской капусты: вкуснятина на праздничный стол — готовим с ветчиной и сыром

Нужны пачка творога и горстка муки — пеку турош ташка: хрустящие венгерские конвертики с творогом
Общество

Нужны пачка творога и горстка муки — пеку турош ташка: хрустящие венгерские конвертики с творогом

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.