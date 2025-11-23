Трамп сделал важное заявление по поводу поставок оружия Украине Трамп заявил, что США продолжают продавать оружие НАТО для передачи Украине

Соединенные Штаты Америки продолжают продавать огромное количество оружия НАТО для передачи Украине, заявил в соцсети Truth Social президент страны Дональд Трамп. Пост появился на его странице в воскресенье, 23 ноября. Хозяин Белого дома не стал уточнять, о каком именно вооружении идет речь.

США продолжают продавать огромное количество оружия НАТО для передачи Украине, — сообщил американский лидер.

Ранее Трамп заявил, что Украину ждет холодная зима из-за разрушенных в результате ударов объектов энергетики. Он добавил, что виновником столь катастрофических последствий стал бывший президент США Джо Байден. Также Трамп назвал происходящее позором.

До этого немецкий канцлер Фридрих Мерц на пресс-конференции по итогам саммита G20 в Йоханнесбурге предположил, что вряд ли удастся достигнуть согласия по мирному плану Трампа до 27 ноября. По его словам, обе стороны еще слишком далеки от того, чтобы договориться.

В то же время премьер-министр Венгрии Петер Сийярто заявил, что Западная Европа может сорвать выполнение плана США по урегулированию кризиса на Украине. По его словам, республика, в отличие от Брюсселя, поддерживает инициативы главы Белого дома.