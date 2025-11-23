Трамп сделал важное заявление по поводу поставок оружия Украине

Соединенные Штаты Америки продолжают продавать огромное количество оружия НАТО для передачи Украине, заявил в соцсети Truth Social президент страны Дональд Трамп. Пост появился на его странице в воскресенье, 23 ноября. Хозяин Белого дома не стал уточнять, о каком именно вооружении идет речь.
США продолжают продавать огромное количество оружия НАТО для передачи Украине, — сообщил американский лидер.
Ранее Трамп заявил, что Украину ждет холодная зима из-за разрушенных в результате ударов объектов энергетики. Он добавил, что виновником столь катастрофических последствий стал бывший президент США Джо Байден. Также Трамп назвал происходящее позором.
До этого немецкий канцлер Фридрих Мерц на пресс-конференции по итогам саммита G20 в Йоханнесбурге предположил, что вряд ли удастся достигнуть согласия по мирному плану Трампа до 27 ноября. По его словам, обе стороны еще слишком далеки от того, чтобы договориться.
В то же время премьер-министр Венгрии Петер Сийярто заявил, что Западная Европа может сорвать выполнение плана США по урегулированию кризиса на Украине. По его словам, республика, в отличие от Брюсселя, поддерживает инициативы главы Белого дома.