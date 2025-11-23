В мирном плане Европы изменили пункт о ВСУ

Европейский план урегулирования украинского конфликта предполагает сохранение текущих размеров ВСУ и оборонной промышленности Украины без каких-либо ограничений, передает The Daily Telegraph. Документ из 24 пунктов предусматривает полное прекращение боевых действий и поэтапную отмену санкций против России.

В материале говорится, что, согласно плану, переговоры по территориям должны начинаться с текущей линии соприкосновения, а российские активы останутся замороженными до компенсации ущерба. Санкции против РФ, введенные с 2014 года, могут постепенно смягчаться после достижения устойчивого мира с возможностью восстановления при нарушении договоренностей, отметили в издании.

Ранее стало известно, что лидеры ведущих стран Европы предложили изменить как минимум четыре пункта мирного плана США по Украине. В числе спорных, по мнению европейцев, вопросов — признание суверенитета России над Крымом, Донбассом и другими территориями, сокращение украинской армии, гарантии безопасности и использование замороженных российских активов.