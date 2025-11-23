Международный муниципальный форум стран БРИКС
23 ноября 2025 в 17:21

В США указали на важную деталь в западных поставках систем ПВО Украине

MWM: ВСУ теряют системы ПВО быстрее, чем Запад может их заменить

ЗРК Patriot ЗРК Patriot Фото: Shutterstock/FOTODOM
Вооруженные силы Украины теряют средства ПВО быстрее, чем западные союзники Киева могут их заменить, передает американский журнал Military Watch Magazine. По словам аналитиков, такой сценарий складывается вопреки существенным усилиям Вашингтона по расширению производства.

Несмотря на значительные усилия США по расширению производства, темпы уничтожения комплексов ПВО на Украине многократно превысили коллективные возможности западных союзников по бесперебойным поставкам вооружения, — сказано в материале.

Также стало известно, что план США по урегулированию конфликта на Украине предусматривает возможность передачи Киеву ракет Tomahawk после окончания военных действий. По словам источников, Вашингтон признает, что гарантии безопасности Украине, содержащиеся в плане из 28 пунктов, являются «недостаточно прочными».

Ранее бывший заместитель министра экономического развития Италии, ученый и профессор Микеле Джерачи заявил, что Украина стала первой напавшей на Североатлантический альянс страной, ударив по ниткам «Северных потоков». По его словам, при этом европейские лидеры выражают обеспокоенность, что Россия якобы ведет против них гибридную войну.

