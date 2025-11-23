В Кремле рассказали о заманчивых предложениях от недружественных стран Орешкин: недружественные страны на G20 предлагали сотрудничество РФ

Недружественные страны на саммите «Большой двадцатки» предлагали России сотрудничество в экономической сфере, заявил заместитель руководителя администрации президента РФ Максим Орешкин. Однако он не стал уточнять, о каких именно государствах идет речь, пишет РИА Новости.

Я сейчас не буду называть конкретные страны, чтобы их коллеги потом не обижали. Ряд стран, которые мы считаем недружественными, подходили с конкретными предложениями по сотрудничеству — по тому, как налаживать экономические взаимоотношения с Россией, реализовать совместные проекты, — поделился он.

Ранее начальник департамента международного военного сотрудничества Минобороны Белоруссии генерал-майор Валерий Ревенко заявил, что Минск сохраняет рабочие контакты с западными странами в военной области. Он также добавил, что республика наращивает взаимодействие с государствами Юго-Восточной Азии, Ближнего Востока, Африки и Латинской Америки.

До этого премьер-министр Михаил Мишустин сообщил, что у ШОС есть большое будущее, на что указывает стремление стран-наблюдателей к сотрудничеству и объем торговли. По словам председателя правительства РФ, организация играет главенствующую роль в нестабильных условиях постоянного экономического давления.