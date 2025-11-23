Жители Финляндии выйдут на улицы в защиту открытой границы с Россией В Финляндии устроят автопробеги в поддержку открытия границы с Россией

Жители Финляндии устроят автопробеги в поддержку открытия границы с Россией, сообщает Telegram-канал «Александровское общество». В поддержку акции также выступит депутат городского совета Лаппеэнранты Иван Девяткин.

В воскресенье, 14 декабря, «Александровское общество» <…> организует серию автопробегов ко всем финским пунктам пропуска на границе с Россией! Мероприятия будут приурочены ко второй годовщине полного бессрочного закрытия границы и призваны напомнить финской общественности о том, что мы никуда не исчезли и по-прежнему считаем наши права на свободу передвижения и семейные связи нарушенными, — уточнили на канале организатора.

Отмечается, что граница между двумя странами закрыта по инициативе Финляндии. Власти страны начали ввод ограничений в ноябре 2023 года из-за большого потока беженцев из третьих стран. При этом Хельсинки указали на якобы причастности Москвы к кризису с мигрантами.

Ранее блогер и дизайнер Артемий Лебедев выступил с критикой возможного частичного открытия границы между Россией и Финляндией. Он уточнил, что стороны должны договориться о полноценном возобновлении пересечения границы.