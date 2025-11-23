На Западе предупредили об особенности плана США по Украине FT: ситуация с планом США по Украине постоянно меняется

Ситуация с планом урегулирования конфликта на Украине, разработанным Соединенными Штатами, постоянно меняется, заявили в издании The Financial Times (FT) со ссылкой на западного чиновника. В издании уточнили, что проект США — это «живой» документ, который постоянно дорабатывается с учетом пожеланий Киева и Евросоюза.

Много неопределенности. Ситуация меняется каждый час, — пояснил собеседник издания.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Киев должен принять новый план урегулирования конфликта до 27 ноября. Глава Белого дома назвал следующий четверг крайним сроком для согласования условий с украинской стороной и подчеркнул необходимость оперативного решения.

Немецкий канцлер Фридрих Мерц при этом заявил, что согласия по мирному плану США вряд ли удастся достичь до 27 ноября. По его словам, стороны еще слишком далеки от согласия. Также стало известно, что план США по урегулированию конфликта на Украине допускает возможность передачи Киеву ракет Tomahawk после окончания военных действий. По словам источников, Вашингтон считает, что гарантии безопасности Украине, содержащиеся в плане из 28 пунктов, являются «недостаточно прочными».