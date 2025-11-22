В Германии признались, что не могут слезть с «газовой иглы» России

Германии придется еще несколько лет импортировать российский газ через компанию SEFE, заявил в беседе с Berliner Morgenpost руководитель Федерального сетевого агентства ФРГ Клаус Мюллер. По его словам, действующие долгосрочные контракты истекут лишь в начале 2028 года.

По этой причине Берлин не может ограничить поставки газа из РФ «без европейского санкционного режима», отметил он. И даже если SEFE расторгнет контракты, ей все равно придется платить, а российская сторона «дважды» получит деньги, повторно продав этот газ, объяснил Мюллер.

Ранее сообщалось, что Япония не собирается отказываться от российского газа. Напротив, Токио будет принимать меры для стабильных поставок топлива, в том числе в рамках проекта «Сахалин-2». В посольстве азиатской страны подчеркнули, что это играет большую роль в обеспечении энергетической безопасности Японии.

До этого стало известно, что должностные лица США совершали поездки по странам Европы для продвижения американских энергоносителей вместо российского топлива. По информации источников, американцы задались целью убрать «весь до последней молекулы» газ из РФ на европейском рынке.