22 ноября 2025 в 13:07

Смертельная авария потрясла Алтайский край

В Алтайском крае водитель сбил трех пешеходов и сбежал

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
В Алтайском крае водитель автомобиля Mercedes сбил троих пешеходов и скрылся с места происшествия, сообщили в МВД. ДТП случилось в городе Славгороде на пешеходном переходе.

В результате наезда 38-летняя женщина скончалась на месте. Еще двое пострадавших были доставлены в медицинское учреждение с тяжелыми травмами. Мужчина подключен к аппарату искусственной вентиляции легких, врачи продолжают бороться за его жизнь.

Ранее автомобиль ВАЗ-2107 врезался в остановку общественного транспорта с людьми в Дмитровском районе Москвы. По свидетельству очевидца, в результате дорожного происшествия пострадали двое мужчин-пешеходов. Свидетельница рассказала, что данный автомобиль наблюдался в районе за несколько минут до инцидента, когда водитель почти спровоцировал столкновение с автомобилем «Газель», но успел затормозить.

До этого в Москве был задержан мужчина, совершивший наезд на пешехода, позже он попытался уничтожить свой автомобиль. Как сообщила пресс-служба столичной прокуратуры, на Флотской улице пешеход пересекал проезжую часть в не установленном для этого месте. Сбивший его водитель скрылся с места происшествия и пытался сжечь машину.

